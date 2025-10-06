¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¹À°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜPS¥»¡¼¥Ö
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬9²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎPS¤Ç¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢22Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê13¿ÍÌÜ¡£ÆüËÜÅê¼ê¤Ç¤Ï00Ç¯¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ê¤¯PS¤Ç½é¥»¡¼¥Ö¤ÏÆ±¤¸¤¯¥«¡¼¥Ó¡¼°ÊÍè¤Ç4¿ÍÌÜ¡£ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎPSºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ï¾å¸¶¹À¼£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î7¡ÊÁ´¤Æ13Ç¯¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Çº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤Î4¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£