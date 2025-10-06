¹âÀìµ¡¹½¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ä±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚÂÐ±þ¤ò¼Õºá¡¡5Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¹âÀì¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¼«»¦¤ò½ä¤ê
¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½¡Ê¹âÀìµ¡¹½¡Ë¤Ï5Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÎ©Åìµþ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊÅìµþ¹âÀì¡Ë¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤¬5Ç¯Á°¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ëÂè»°¼ÔÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ä±¿±Ä¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀìµ¡¹½¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åìµþ¹âÀì¤Î³ØÀ¸²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¹©³Ø²Ê3Ç¯¡¦ÌîÂ¼ÍÛ¸þ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ18¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¼«Âð¤Ç¼«»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÛ¸þ¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯6·î¡¢°ÂÁ´¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊ¸²½º×¤ÎÃæ»ß¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¶µ°÷¤«¤é¡Ö³ØÀ¸²ñ¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¶µ°÷¤ÏÆ±Ç¯10·î¡¢³ØÀ¸²ñ¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ·×½èÍý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÍÛ¸þ¤µ¤ó¤ÎÉÔ¼êºÝ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤òÃÎ¤ê¡¢³ØÀ¸´Æºº°Ñ°÷¤ËÄ´ºº¤ò»Ø¼¨¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÍÛ¸þ¤µ¤ó¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¶µ°÷¤¬´ÆººÃ´Åö¤Î³ØÀ¸¤é¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¿Ê¤á¤¿´Æºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌ¤À®Ç¯¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÇ¯Îð¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶µ°éÅªÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¹âÀìÂ¦¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö³ØÀ¸¤Î¼«»¦¤È¤¤¤¦Èá·à¤ÏËÉ¤®ÆÀ¤¿¡×¤È¤Î¸«²ò¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¹âÀì¤ÏÊó¹ð½ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢5Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç°äÂ²¤ä¡¢Åìµþ¹âÀì¤Î³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê³ØÀ¸¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹âÀìµ¡¹½¤âµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Âè»°¼ÔÀ¤Ëµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë°Ñ°÷¤òÁªÇ¤¡¦°Ñ¾ü¤·¤¿¤ê¡¢°äÂ²¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤òÊú¤«¤»¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿±Ä¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÛ¸þ¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÌîÂ¼Àµ¹Ô¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤äÄó¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ8³ä¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢ÃËÀ¶µ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¹ÖµÁ¤ä³ØÀ¸»ØÆ³¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÍÛ¸þ¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ï¡¢ÍÛ¸þ¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¶µ°÷¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«»¦¤·¤¿¤È¤·¤ÆÅìµþ¹âÀì¤ÈÃËÀ¶µ°÷¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤â·¸ÁèÃæ¤Ç¤¹¡£
