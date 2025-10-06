¡Ú¥Ç¥å¥«ー¥È¿·¿§¡Û½©Åß¤Ë±Ç¤¨¤ë¡È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¯ー¥ë¥«¥éー¡É¤È¹á¤ë¥Í¥¤¥ë¥±¥¢ÅÐ¾ì
½©¤Î»ØÀè¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖDucato¡Ê¥Ç¥å¥«ー¥È¡Ë¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Í¥¤¥ë¥Þ¥¤¥ó¡×½©Åß¿·¿§4¿§¤È¡¢¹á¤ê¹â¤¯¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¥»¥é¥à ¥¢¥í¥Þ ¥Ôー¥Á¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¤¬¿·È¯Çä¡£¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥éー¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ëÌþ¤·¤Î¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥Í¥¤¥ë¥¿¥¤¥à¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹♡
½©Åß¤òºÌ¤ë¥Ç¥å¥«ー¥È¿·¿§¡Ö¥Í¥¤¥ë¥Þ¥¤¥ó¡×
¡Ö¥Ç¥å¥«ー¥È ¥Í¥¤¥ë¥Þ¥¤¥ó¡×¤Î½©Åß¿·¿§¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¡ÖIconic Cool Color¡×¤Î¤â¤È¡¢Ã±¿§¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¥¯ー¥ë¤Ê4¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
41 Smoky Bordeaux¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ü¥ë¥Éー¡¢ÂçÎ³¥Ö¥ëー¥Ñー¥ëÆþ¤ê¡£42 Spice Wood¤Ï¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢Â¿¿§¥Ñー¥ë¤Îµ±¤¤Ç¤¹¡£
43 Deep Plum¤ÏÇ»Ì©¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥à¥«¥éー¡£44 Champagne Gold¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢ÈùºÙ¤Ê¥´ー¥ë¥É¤¬µ±¤¯¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ495±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Â®´¥½èÊý¤ÈÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¥é¥¦¥ó¥É·¿Ê¿É®¤Ç¡¢¥µ¥Ã¤ÈÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç»ØÀè¤Î°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥í¥Õ¥È¡Ö´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025AW¡×³«ºÅ♡¥ê¥Ã¥×¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬Âç½¼¼Â
¹á¤ê¤â³Ú¤·¤à¿·¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¥»¥é¥à ¥¢¥í¥Þ¡×
Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¥»¥é¥à ¥¢¥í¥Þ ¥Ôー¥Á¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¤Ï¡¢½¾ÍèÉÊ¤è¤ê¹á¤êÀ®Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ªー¥Ç¥³¥í¥óµé¤ÎÉê¹áÎ¨¤Ç¡¢´Å¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ôー¥Á¤È¾åÉÊ¤Ê¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤¬Ä¹¤¯¹á¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥ë¥ª¥¤¥ë½èÊý¤Ç±Õ¤À¤ì¤»¤º¡¢»ØÀè¤äÄÞ¤ò¤·¤Ã¤È¤êÊÝ¼¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¡£¤ä¤ï¤é¤«É®¥Ú¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¡£
²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
½©Åß¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ï¥Ç¥å¥«ー¥È¤Ç·è¤Þ¤ê♡
½©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢»ØÀè¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤µ¨Àá¡£¥Ç¥å¥«ー¥È¤Î¿·¿§¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹á¤ê¤È¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¥×¥é¥¹¡£¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤¬¤é¤âÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£½©¤Ï¡¢¥Ç¥å¥«ー¥È¤Ç»ØÀè¤«¤éµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö