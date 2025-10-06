TBS NEWS DIG Powered by JNN

¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¤­¤Î¤¦Í¼Êý¡¢ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤È¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ¤Î¼çÍ×¤Ê´´Éô¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ
¡Ö¡ÊQ.´´»öÄ¹¤ÏÃ¯¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤«?¡Ë¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×

¹â»Ô»á¤ÏÅÞ±¿±Ä¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤Ë¶á¤¯¡¢ºâÌ³Âç¿Ã¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤ò½¼¤Æ¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤ÏÅÞ4Ìò¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤È¹Í¤¨Êý¤Î¶á¤¤ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÌÚ¸¶Á°ËÉ±ÒÂç¿Ã¤âÍ×¿¦¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤Ìò°÷¤Ïº£·î7Æü¤Ë¤â·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£