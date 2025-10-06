¥Á¥§¥³ÁíÁªµó¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¡Ö¥Á¥§¥³¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×Î¨¤¤¤ëºÇÂçÌîÅÞ¤¬¾¡Íø
Åì²¤¥Á¥§¥³¤Ç²¼±¡ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÈÝÄêÅª¤ÊºÇÂçÌîÅÞ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·Âè°ìÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤Ï³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÀ¯¸¢È¯Â¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢Î©¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Åì²¤¥Á¥§¥³¤Ç4Æü¡¢²¼±¡ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¤¬ÆÀÉ¼Î¨34.5%¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Õ¥£¥¢¥é¼óÁêÎ¨¤¤¤ëÃæÆ»±¦ÇÉ¤ÎÍ¿ÅÞÏ¢¹ç¤òÍÞ¤¨¤ÆÂè°ìÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤·¤¿¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¤Ï¡Ö¥Á¥§¥³¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ð¥Ó¥·¥åÁ°¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥§¥³¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÃÆÌô¶¡Í¿¤ò»ß¤á¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥Ó¥·¥å»áÎ¨¤¤¤ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¤ÏÄê¿ô200¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½80µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¡¢È¿EU¡¢È¿NATO¤ò·Ç¤²¤ë¶Ë±¦À¯ÅÞ¤Ê¤É¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ß¡¢À¯¸¢¤òÈ¯Â¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
