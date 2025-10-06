¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯10·î6Æü(·î)¡ÖÃæ²ÚÉ÷¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÃæ²ÚÉ÷¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·¡× ¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡× ¡Ö¥â¥ä¥·¤È¥ì¥¿¥¹¤Î¥Ê¥à¥ë¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
Ãæ²ÚÉ÷¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÃæ²ÚÉ÷¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·
¤¿¤Ã¤×¤êºî¤ì¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·¡£¶ñºà¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¢¤ó¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§156Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
¿å 300ml
ðùÎ³Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
±ö ¾®¤µ¤¸1/4
¥¨¥Ó 4Èø ±ö ¾¯¡¹
¥Ï¥à 2Ëç
¥Í¥® (¹ï¤ß)¾®¤µ¤¸2
¥¨¥Ó¤ÏÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤¿Ç®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¤¹¤°¤Ë¿å¤Ë¼è¤ê¡¢³Ì¤ò¤à¤¯¡£¥Ï¥à¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
¾ø¤·´ï¤òÅòµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¾õÂÖ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¾ø¤·´ï¤Î³¸¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¡¢¿åÅ©¤¬ÃãÏÒ¾ø¤·¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2. ²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤«¤¿¤Þ¤Ã¤¿Íñ±Õ¤Ë¥¨¥Ó¡¢¥Ï¥à¡¢¹ï¤ß¥Í¥®¤ò¤Î¤»¡¢³¸¤ò¤·¤Æ1¡Á2Ê¬¾ø¤é¤¹¡£
Âç¤¤á¤Î´ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æºî¤ê¡¢¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¿æ¤¹þ¤ß¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó
¿æÈÓ´ï¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§1»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§535Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¶Ì¥Í¥® 1/6¸Ä
¾ÆÆÚ 3cm
¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó 3~4ËÜ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò ¾®¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¾®¤µ¤¸1/2
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¡ãßÖ¤êÍñ¡ä
Íñ 1¸Ä
±ö ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
2. ¡ãßÖ¤êÍñ¡ä¤òºî¤ë¡£Íñ¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤Ë³ä¤êÆþ¤ì¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ÆºÚ¤Ð¤·¤Ç¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éßÖ¤êÍñ¤Ë¤¹¤ë¡£
3. ¿æ¤±¤¿¤é10Ê¬Äø¾ø¤é¤·¤Æ¡ãßÖ¤êÍñ¡ä¡¢¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥â¥ä¥·¤È¥ì¥¿¥¹¤Î¥Ê¥à¥ë
¥ì¥¿¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥µ¥é¥ÀÉ÷¤Î¥Ê¥à¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§68Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¥ì¥¿¥¹ 2Ëç
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1/2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1/2
Ãæ²ÚÉ÷¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÃæ²ÚÉ÷¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·
¤¿¤Ã¤×¤êºî¤ì¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·¡£¶ñºà¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¢¤ó¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§156Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÍñ 2¸Ä
¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
¿å 300ml
ðùÎ³Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
±ö ¾®¤µ¤¸1/4
¥¨¥Ó 4Èø ±ö ¾¯¡¹
¥Ï¥à 2Ëç
¥Í¥® (¹ï¤ß)¾®¤µ¤¸2
¡Ú²¼½àÈ÷¡ÛÍñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä¤ÎºàÎÁ¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÌÖ¤ËÄÌ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¨¥Ó¤ÏÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤¿Ç®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¤¹¤°¤Ë¿å¤Ë¼è¤ê¡¢³Ì¤ò¤à¤¯¡£¥Ï¥à¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¾ø¤·´ï¤òÅòµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¾õÂÖ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¾ø¤·´ï¤Î³¸¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¡¢¿åÅ©¤¬ÃãÏÒ¾ø¤·¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ´ï¤ËÍñ±Õ¤òÃí¤®Æþ¤ì¡¢Åòµ¤¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿¾ø¤·´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¶¯²Ð¤Ç4Ê¬¡¢¤µ¤é¤Ë³¸¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç6¡Á7Ê¬¾ø¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤«¤¿¤Þ¤Ã¤¿Íñ±Õ¤Ë¥¨¥Ó¡¢¥Ï¥à¡¢¹ï¤ß¥Í¥®¤ò¤Î¤»¡¢³¸¤ò¤·¤Æ1¡Á2Ê¬¾ø¤é¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Âç¤¤á¤Î´ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æºî¤ê¡¢¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¿æ¤¹þ¤ß¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó
¿æÈÓ´ï¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§1»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§535Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤ªÊÆ 1.5¹ç
¶Ì¥Í¥® 1/6¸Ä
¾ÆÆÚ 3cm
¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó 3~4ËÜ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò ¾®¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¾®¤µ¤¸1/2
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¡ãßÖ¤êÍñ¡ä
Íñ 1¸Ä
±ö ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¤ªÊÆ¤Ï¿æ¤¯30Ê¬Á°¤Ë¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¾ÆÆÚ¤Ï³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤Ï¼´Â¦¤ò¾¯¤·ÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¤òÆþ¤ì¤¿Ç®Åò¤Ç2¡Á3Ê¬è§¤Ç¡¢¿å¤Ë¼è¤êÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤éÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÊÆ¤ÈÊ¬ÎÌÀþ¤è¤ê¾¯¤·¾¯¤Ê¤á¤ËÊ¬ÎÌ³°¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¾ÆÆÚ¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¡ãßÖ¤êÍñ¡ä¤òºî¤ë¡£Íñ¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤Ë³ä¤êÆþ¤ì¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ÆºÚ¤Ð¤·¤Ç¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éßÖ¤êÍñ¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ¿æ¤±¤¿¤é10Ê¬Äø¾ø¤é¤·¤Æ¡ãßÖ¤êÍñ¡ä¡¢¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥â¥ä¥·¤È¥ì¥¿¥¹¤Î¥Ê¥à¥ë
¥ì¥¿¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥µ¥é¥ÀÉ÷¤Î¥Ê¥à¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§68Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥â¥ä¥· 1ÂÞ
¥ì¥¿¥¹ 2Ëç
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1/2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1/2
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥â¥ä¥·¤Ï¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¤¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£Ç®Åò¤Ë¥â¥ä¥·¤ò²Ã¤¨¤Æ¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤Ï2cm³Ñ¤Î¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥â¥ä¥·¡¢¥ì¥¿¥¹¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô