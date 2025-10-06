¥Ñ¥ì¥¹¤¬º£µ¨½é¹õÀ±¡Ä90¡Ü3Ê¬¤Ë¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ËµÕÅ¾ÃÆµö¤¹¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï82Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÍ£°ì¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£Á°Àá¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹¥Ä´¤Ê¥Á¡¼¥à¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Ë¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢9·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤àº£Àá¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢CK¤äÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Ç¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤ä³ùÅÄ¤é¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£19Ê¬¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤¬ÁÇÁá¤¯È¿±þ¡£¤½¤Î8Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢ºÆ¤ÓGK¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡37Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Ô¥Î¤Î¸«»ö¤Ê¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥µ¡¼¥ë¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¡¢°ìµ¤¤ËÅ¨¿Ø¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤â¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£Á°È¾¤Ï0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤â¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£³ùÅÄ¤ÏÃæÈ×¤Ç¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢57Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¶·â¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¡£60Ê¬²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Þ¥Æ¥¿¤¬2ÅÙ¤ËÅÏ¤ë·èÄêµ¡¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£°ìÊý¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï66Ê¬¤Ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æº¸Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡74Ê¬¡¢¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥³¥ì¥ó¥³¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Æ¥£¥à¡¦¥¤¥í¥¨¥°¥Ö¥Ê¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥¢¥¤¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£·Þ¤¨¤¿90¡Ü3Ê¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥¢¥¤¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ù¥È¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢GK¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ2¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ùÅÄ¤Ï82Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¡2¡Ý1¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡37Ê¬¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
1¡Ý1¡¡76Ê¬¡¡¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥¢¥¤¡ÊPK¡¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡Ë
2¡Ý1¡¡90¡Ü3Ê¬¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡Ë
¡¡³«Ëë¤«¤éÍ£°ì¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£Á°Àá¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹¥Ä´¤Ê¥Á¡¼¥à¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Ë¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢9·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤àº£Àá¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡37Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Ô¥Î¤Î¸«»ö¤Ê¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥µ¡¼¥ë¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¡¢°ìµ¤¤ËÅ¨¿Ø¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤â¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£Á°È¾¤Ï0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤â¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£³ùÅÄ¤ÏÃæÈ×¤Ç¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢57Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¶·â¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¡£60Ê¬²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Þ¥Æ¥¿¤¬2ÅÙ¤ËÅÏ¤ë·èÄêµ¡¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£°ìÊý¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï66Ê¬¤Ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æº¸Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡74Ê¬¡¢¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥³¥ì¥ó¥³¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Æ¥£¥à¡¦¥¤¥í¥¨¥°¥Ö¥Ê¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥¢¥¤¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£·Þ¤¨¤¿90¡Ü3Ê¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥¢¥¤¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ù¥È¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢GK¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ2¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ùÅÄ¤Ï82Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¡2¡Ý1¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡37Ê¬¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
1¡Ý1¡¡76Ê¬¡¡¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥¢¥¤¡ÊPK¡¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡Ë
2¡Ý1¡¡90¡Ü3Ê¬¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡Ë