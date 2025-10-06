Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¸åÈ¾AT¤Ë·àÅª·è¾¡¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¡ª ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¤ò£³¡Ý£²¤Ç²¼¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø
¡¡¸½ÃÏ10·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè£·Àá¤Ç¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤ÎÆüËÜ¿Í£´Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤È´ú¼ê¤¬ÀèÈ¯¡¢»³ÅÄ¤È°ðÂ¼¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡££´Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥°¥ì¥¬¡¼¤¬GK¥¦¥©¡¼¥É¤È£±ÂÐ£±¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¤â¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â28Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·40Ê¬¡¢¥¹¥¿¥Þ¥Æ¥í¥×¥í¥¹¤Ë¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£±¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ56Ê¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¥µ¥é¥Ã¥Á¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÍ¿¤¨¤¿PK¤ò¥¹¥¿¥Þ¥Æ¥í¥×¥í¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡69Ê¬¡¢Å¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇGK¥¦¥©¡¼¥É¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ë¥°¥ì¥ó¤¬º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ú¤Ê¬¤±¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿90¡Ü£²Ê¬¡¢º¸¤«¤é¤Î¥Ð¥ê¥¯¥¦¥£¥·¥ã¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÁ°ÅÄ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥ê¡¼¥°Àï£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
