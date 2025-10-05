»°ãø·°¤¬º£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°Àï¥Ù¥ó¥Á³°¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï½ªÈ×¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò½¦¤¦¡¢¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ï7Àï¾¡¤ÁÌµ¤·
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°½êÂ°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö8¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»ÃÄê¤Ç11°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ï¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤òÀ¸¤«¤·Å¨ÃÏ¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¡Ø¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À°ìÀï¤Ç¡¢»°ãø¤ÏÁ°Àá¤ËÉé¤Ã¤¿¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥ê¡¼¥°Àï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£ºÇÁ°Àþ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡¢º¸¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡¢±¦¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¦¥ë¥Ö¥¹¡£21Ê¬¡¢FK¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£GK¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤ÏÈ¿±þ¤·¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¡£¤³¤ÎÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤¬¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¤¹¶·â¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢29Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¥ß¥ó¥Æ¤ä¥°¥ë¥À¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤·¡¢ÂÇ³«¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢·èÄêÅª¥Á¥ã¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£µÕ¤ËÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬4ËçÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê»î¹çÅ¸³«¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·55Ê¬¤Ë¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó¤¬Á°Àþ¤Ç¥¿¥á¤ò¤òºî¤ê¡¢Ì£Êý¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤Ä¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤·¡¢±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ê¥¢¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï70Ê¬¤Ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹¡¦¥Ä¥£¥Þ¥¹¤È¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤òÅêÆþ¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¹¶Àª¤Ë½Ð»Ï¤á¤ë¤È86Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£CK¤«¤éÁÇÁá¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥ê¡¼¥°Àï¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì18Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¡1¡Ý1¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡21Ê¬¡¡¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¡ÊOG/¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
1¡Ý1¡¡86Ê¬¡¡¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë
¡¡
