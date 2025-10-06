¡ÚÊ©¥¢¥Ù¥¤¥É¥í¥ó¥·¥ã¥ó¾Þ¡Û¹ë¥¢¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¤¬Îò»ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ä´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤ÎÊ©G1À©ÇÆ
¡¡10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¡¢¥¢¥Ù¥¤¥É¥í¥ó¥·¥ã¥ó¾Þ¡ÊG1¡¦¼Ç1000m¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥¤¥·¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼µ³¾è¤Î¥¢¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¡ÊÌÆ7¡¦¹ë¡¦H.¥É¥ï¥¤¥ä¡¼¡Ë¤¬²÷¾¡¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ä´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹G1À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¸å¡¢Æâ¥é¥Á±è¤¤¤Î5ÈÖ¼ê¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï±Ô¤¯¿ÊÏ©¤ò³°¤Ø¡£È´·²¤ÎÈ¿±þ¤ÇÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¸¥ã¥ï¥ë¤òº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ¾Íµ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ç¥´¡¼¥ë¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£3Ãå¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï56ÉÃ39¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¤ò´ÉÍý¤¹¤ëH.¥É¥ï¥¤¥ä¡¼Ä´¶µ»Õ¤Ï¡¢¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤À¡£ºòÇ¯¤Ï¥¢¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤ß¤Ç»È¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÍè¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥è¡¼¥¯¤Î¸å¤ÇÈè¤ì¤¬½Ð¤ÆÃÇÇ°¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¿µ½Å¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£¾®¤µ¤Ê±¹¼Ë¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´î¤Ó¤Ç¤¹¡£ÇÏ¾ì¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥¤¥·¥ó¤¬´°àú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶¥ÇÏ¤â¿ÍÀ¸¤âÄ©Àï¤È·Ð¸³¡£¥¢¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£