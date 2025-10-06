¡Ú¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¡Û¥¯¥í¥ß¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÅÐ¾ì¢ö
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿♡¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºÌ¤ê¡¢ËèÆü¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤äÀö´é¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÌÓ·ê¥±¥¢¤äÊÝ¼¾ÎÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÈþÍÆÀß·×¤È¡¢¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·ºî¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥ß¥Ç¥¶¥¤¥ó♡¥»¥é¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿ ¥»¥é¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
ⓒ2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660168
ÌÓ·ê±ø¤ì¤ä³ÑÀò¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¹Ú¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥¨¥¥¹¢¨1¡¦¥·¥¢¥Ð¥¿ー¡¦¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¤Ç¤·¤Ã¤È¤êÊÝ¼¾¡£
¤Ì¤ì¤¿¼ê¤Ç¤â»È¤¨¡¢WÀö´éÉÔÍ×¡¦¤Þ¤Ä¥¨¥¯¢¨2ÂÐ±þ¡£¥¯¥í¥ß¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¡§160ml
¥Ë¥å¥¯¥¹¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º¡×¤Ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¢ö
¥Þ¥¤¥á¥í¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤ÎË¢Àö´é¥·¥êー¥º
¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿ Ë¢Àö´é ¥»¥é¥à¥â¥¤¥¹¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
4¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¤×¤ë¤ó¤È½á¤¦È©¤Ø¡£Å·Á³Í³Íè¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎË¢¤¬Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÆÎÌ¡§200g
¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿ Ë¢Àö´é ¥Ç¥£ー¥×¥¯¥ê¥¢ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
Ãº&¥¯¥ì¥¤¢¨4ÇÛ¹ç¤Î¥°¥ìー¤ÎË¢¤¬ÌÓ·êµÍ¤Þ¤ê¤ò¤Ä¤ë¤ó¤È¥ª¥Õ¡£¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤¬Ë¢¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÀö´é¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
ÍÆÎÌ¡§200g
ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò²Ä°¦¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯♡
¡Ö¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÌÓ·ê¥±¥¢¤äÊÝ¼¾¤ò³ð¤¨¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ä°¦¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¥ß¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤â¿´¤â´î¤Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£