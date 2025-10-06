¡Ú¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëÀáÌó½Ñ¡ÛLED¾ÈÌÀ¤Ï¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤¹¡×or¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ê¤é¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¡¢ÀáÅÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á?
¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
LED¾ÈÌÀ¤Ï¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤¹¡×¤«¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ê¤é¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤¬¤¤¤¤¤«¡½¡½¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¤¬ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²ÈÅÅ¤Î¥×¥í¡¦ÃæÂ¼¹ä¤µ¤ó¤Ë¡¢Àµ²ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
LED¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬ÀáÅÅ¤Ë¤Ê¤ë¡©
A¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤¹¡×
B¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ê¤é¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×
Àµ²ò¤Ï¡Ä¡ÄA¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤¹¡×
LED¾ÈÌÀ¤ÏÅÀÅô¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÈæÎã¤·¤ÆÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÀáÅÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£LED¾ÈÌÀ´ï¶ñ1Åô¡Ê34W¡Ë¤ÎÅÀÅô»þ´Ö¤ò°ìÆü1»þ´ÖÃ»½Ì¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´ÖÌó385±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë·Ö¸÷Åô¤Ï¡¢ÅÀÅô»þ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢ÉÑÈË¤Ë¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÀÜÅÀ¤¬ËàÌ×¤·¤Æ¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·Ö¸÷Åô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£
LED¾ÈÌÀ¤Ï¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤¹¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡£º£Æü¤«¤é¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤â¸¤¯ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü2025Ç¯6·î10Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÃæÂ¼ ¹ä¤µ¤ó
ÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¶ÐÌ³¡£²ÈÅÅÀ½ÉÊÁí¹ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÈÅÅÄÌÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡Ò²ÈÅÅ²¦¡Ó¡£Æ°²è¡Ö¤¯¤é¤·¤Î¥é¥Ü¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Êë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
