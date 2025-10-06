¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥Évs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá](Gtech Community Stadium)
¢¨24:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¯¥£¡¼¥Ó¡¼¥ó¡¦¥±¥ì¥Ï¡¼
DF 2 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥¡¼
DF 4 ¥»¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ
DF 20 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¢¥¤¥§¥ë
DF 22 ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º
DF 33 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥è¥Ç
MF 6 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó
MF 18 ¥¤¥§¥Û¥ë¡¦¥ä¥ë¥â¥ê¥å¥¯
MF 24 ¥ß¥Ã¥±¥ë¡¦¥À¥à¥¹¥´¡¼¥¢
FW 7 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥Ç
FW 9 ¥¤¥´¡¼¥ê¡¦¥Á¥¢¥´
¹µ¤¨
GK 12 ¥Ï¥¦¥³¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Þ¥ë¥½¥ó
DF 3 ¥ê¥³¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼
DF 5 ¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ô¥Î¥Ã¥¯
MF 8 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó
MF 14 ¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ç
MF 15 ¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ë¥§¥«
MF 27 ¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ä¥Í¥ë¥È
FW 19 ¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é
FW 23 ¥¡¼¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼
´ÆÆÄ
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ
[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£]
ÀèÈ¯
GK 25 ¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ
DF 3 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
DF 24 ¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
DF 27 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹
DF 33 ¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼
MF 4 ¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹
MF 16 ¥í¥É¥ê
MF 26 ¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç
MF 47 ¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó
MF 52 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö
FW 9 ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É
¹µ¤¨
GK 1 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É
DF 5 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º
DF 6 ¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±
DF 82 ¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹
MF 8 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥Ð¥Á¥Ã¥Á
MF 10 ¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥
MF 14 ¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹
MF 20 ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð
FW 11 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥É¥¯
´ÆÆÄ
¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹