[10.5 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá](Gtech Community Stadium)

¢¨24:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥¯¥£¡¼¥Ó¡¼¥ó¡¦¥±¥ì¥Ï¡¼

DF 2 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥­¡¼

DF 4 ¥»¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ

DF 20 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¢¥¤¥§¥ë

DF 22 ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º

DF 33 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥è¥Ç

MF 6 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó

MF 18 ¥¤¥§¥Û¥ë¡¦¥ä¥ë¥â¥ê¥å¥¯

MF 24 ¥ß¥Ã¥±¥ë¡¦¥À¥à¥¹¥´¡¼¥¢

FW 7 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥Ç

FW 9 ¥¤¥´¡¼¥ê¡¦¥Á¥¢¥´

¹µ¤¨

GK 12 ¥Ï¥¦¥³¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Þ¥ë¥½¥ó

DF 3 ¥ê¥³¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼

DF 5 ¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ô¥Î¥Ã¥¯

MF 8 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó

MF 14 ¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ç

MF 15 ¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ë¥§¥«

MF 27 ¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ä¥Í¥ë¥È

FW 19 ¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é

FW 23 ¥­¡¼¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼

´ÆÆÄ

¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¥­¡¼¥¹¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ

[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£]

ÀèÈ¯

GK 25 ¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ

DF 3 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹

DF 24 ¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë

DF 27 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹

DF 33 ¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼

MF 4 ¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹

MF 16 ¥í¥É¥ê

MF 26 ¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç

MF 47 ¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó

MF 52 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö

FW 9 ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É

¹µ¤¨

GK 1 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É

DF 5 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º

DF 6 ¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±

DF 82 ¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹

MF 8 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥Ð¥Á¥Ã¥Á

MF 10 ¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥­

MF 14 ¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹

MF 20 ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð

FW 11 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥É¥¯

´ÆÆÄ

¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹