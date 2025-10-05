¡ÖºÊ¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ë¡×¤ò¿®¤¸¤¿£³Ç¯¡£ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÎÑ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À¤Î¹ðÇò
¡ÖÈà¤ÏËÜµ¤¡£¤¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¡×--¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À»ä¡¦Èþºé¡Ê²¾Ì¾¡¿35ºÐ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶ÐÌ³¡Ë¤¬Ã©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶ì¤·¤¤·ëËö¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢£·ºÐÇ¯¾å¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¤Î¡ÈÉÔÎÑ¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÉÂÎ¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ
Áê¼ê¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¯T¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡Ë¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼è°úÀè¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÍê¤ì¤ë¾å»Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ë¡£
¡ÖºÊ¤È¤Ï¤â¤¦Îä¤á¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤«¤é¡×
¡Ö·¯¤È¤¤¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òµö¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¿·º§Î¹¹Ô¤ÇÍè¤¿¤¤¤Í¡×¤È¾Ð¤¦Èà¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¤ÏÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ð£³Ç¯¡£¤±¤ì¤ÉÎ¥º§ÏÃ¤Ï°ì¸þ¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±£¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ø·¸¤È¼þ°Ï¤Î»ëÀþ
¡ÖÈà¤¬ËÜµ¤¤À¤«¤é¡×¤È»×¤¦¤È¡¢±£¤¹¤³¤È¤¬¼¡Âè¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÌë¡¢±Ø¤Ç¶öÁ³Æ±Î½¤Ë£²¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¿¦¾ì¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢Èþºé¤µ¤ó¡¢´ûº§¼Ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×
ÇØ¸å¤«¤é¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤¿¤Ó¡¢¿´Â¡¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¾å»Ê¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÉ¾È½¤ò¹Í¤¨¤í¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢Æ±Î½¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤á¤È¤¤Ê¤è¡×¤ÈÎä¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ëÆü¡¹¡£·ë¶É¡¢µï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Èà¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËÀÒ¤òÈ´¤¯¤«¤é°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤Ï²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£»ä¤À¤±¤¬»Å»ö¤âµï¾ì½ê¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ßÅ¥¾Â²½
ºÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿ÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤Ë¤Ï°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º®Íð¤¹¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡×
¿ÆÀÌ¤Ë¤â±½¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¿ÆÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Å¥¾Â¤Î»öÂÖ¤Ë¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îø¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸³è¤ä²ÈÂ²¤Îå«¤Þ¤Ç²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×--¤½¤ì¤¬º£¤ÎÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÉÔÎÑ¤ò¡ÈËÜµ¤¤ÎÎø¡É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡ä
