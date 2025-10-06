¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î¸ø¼°ÀïÏ¢Â³ÉÔÇÔ¤¬19»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤Ç¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ËÇÔÀï
¡¡¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹1¡½2¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥¯¥é¥ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø¼°ÀïÏ¢Â³ÉÔÇÔ¤¬19»î¹ç¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤ÇÁ°È¾37Ê¬¤ËÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢ºòµ¨¤Î4·î16Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë0¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢20»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÌµÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¸åÈ¾37Ê¬¤ËÂà¤¤¤¿¡£