ÂÀ¤â¤â¤Î¡ÈÍî¤Á¤Ê¤¤»éËÃ¡É¤Ë¸ú¤¯¡ª£±Æü£²¥»¥Ã¥È¡Ú²¼È¾¿È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÀ¤â¤â¤À¤±¤¬Áé¤»¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ÆÃ¤Ë²¼È¾¿È¤Ï»éËÃ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤ë¤ß¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÂÀ¤â¤â¤«¤é¤ª¿¬¡¢Æâ¤â¤â¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»É·ã¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡Û¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç²¼È¾¿È¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
🌼µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤ß¤ë¤ß¤ëÊÑ¤ï¤ë¡ª£±Æüº¸±¦10²ó¤ÇOK¡Ú²¼È¾¿ÈÂÀ¤ê¤Î·âÂà¤Ë¸ú¤¯¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È
¡Ê£±¡Ë¸ªÉý¤è¤ê¤â¹¤á¤ËµÓ¤ò³«¤¡¢ÇØÃæ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¶»¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¶»¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤òÁÈ¤à
¢¥µÓ¤ò³«¤¯ÌÜ°Â¤Ï¸ªÉý¤Î1.5ÇÜ¤Ç¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ÏÌó45ÅÙ³°¤Ë¸þ¤±¤Þ¤¹
¡Ê£²¡Ë¤ª¿¬¤ò¸å¤í¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÂÀ¤â¤â¤È¤Ò¤¶¤¬Ê¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ø¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¡¢²¼¤²¤¤Ã¤¿¤é¡Ê£±¡Ë¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÌá¤ë
¢¥¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤ëÊý¸þ¤Ï¤Ä¤ÞÀè¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤¶¤¬¤Ä¤ÞÀè¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤³¤Î¡Ê£±¡Ë¡¢¡Ê£²¡Ë¤ò£±²ó¤È¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ10²ó¤Ç£±¥»¥Ã¥È¡¢¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£²¥»¥Ã¥È¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¹ø¤ò²¼¤²¤ë»þ¤â¾å¤²¤ë»þ¤â¡¢É¬¤ºÆâ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¹ø¤ò²¼¤²¤ë»þ¤ÏÆâ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¹ø¤ò¾å¤²¤ëºÝ¤ÏÆâ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º´Æ½¤¡§ã·Æ£ÎÃÂÀ¡ä