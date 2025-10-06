¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¡×¡¡¶Ã°Û¤Î8Àï8È¯¡Ä¸½ÃÏÂçÀä»¿¤Î³èÌö¤Ö¤ê¡Ö¾ï¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡×
»î¹ç½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè8Àá¡¢FC¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï3-2¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬·àÅª¾¡Íø¡£¥ª¥é¥ó¥À»æ¡ÖDe Telegraaf¡×¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡×¤È¾åÅÄ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾20Ê¬¤Ë¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½MF¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ë¥¬¥ê¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¾åÅÄ¤¬¡Ö´°àú¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤é¤·¤¤Æ°¤¡×¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢GK¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¼çÆ³¸¢¤ò´°Á´¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬2-2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾43Ê¬¤Ë¾åÅÄ¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£ÃÍÀé¶â¤Î°ì·â¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®µ¤¤òºÇ¹âÄ¬¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¡Ê¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥»¡¦¡Ë¥Ç¥£¥Ã¥Ç¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¸á¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥Ç¥ó¤Ï¾åÅÄ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾ï¤Ë°ìÊâÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁê¼êDF¤È¤ÎÌÀ³Î¤ÊÎÏ¤Îº¹¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤Ë¶¯¤¯¡¢Àä¤¨¤º¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡×¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾åÅÄ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤«¤é1¡Á2Ç¯¤ÏÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾åÅÄ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¡Ö¶Ã°Û¤Î8Àï8È¯¡×¤òµÏ¿Ãæ¡£ºò²Æ¤Ë¤ÏÂåÂØ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀ¤ÎÆ°¤¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÌ¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Î²¼¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä¾åÅÄ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë