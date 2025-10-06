BE:FIRST¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×OP¼çÂê²Î¡ÖStare In Wonder¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
BE:FIRST¡ÖStare In Wonder¡×Special Lyric Video¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤¬10·î6Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Special Lyric Video¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST / Stare In Wonder -Special Lyric Video-
BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£
¸¶ºî¤Î°¦ÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ëSKY-HI¤¬¡¢ºî¼Ô¡¦àÝàêÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾®Ã«²ÖÌÚ¤¬¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ìÀ¤³¦¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BE:FIRST¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿INIMI¤ÎSunny¤ÈLOAR¡¢MONJOE¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢»¨²»¤ÎÂ¿¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢²»¤Ë¤Î¤ß¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼å¤¤¼«Ê¬¤òÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤ò°ì¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âBE:FIRST¼«¿È¤¬¥¼¥í¤«¤éÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤â½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤Ë¤Æ¥À¥ó¥¹¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëKAITA from RHT.¡¢ReiNa from RHT.¡¢¤½¤·¤ÆBE:FIRST SOTA¤Î3Ì¾¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Special Lyric Video¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤Î¸¶ºî¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊLyric Video¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤È°ì½ï¤ËËÜ³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ10·î6Æü20»þ¤è¤ê¡¢¡ÖStare In Wonder¡×¤ÎSpecial Dance Performance±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÌ´Ãæ¡×¡Ö¶õ¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡ÉÍÙ¤é¤Ê¤¤BE:FIRST¡É¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖStare In Wonder¡×¤Ï10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¼«¿È½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBE:ST¡×¤Ë¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£MVÈ×¤Ë¤Ï¡ÖStare In Wonder¡×¤ÎSpecial Dance Performance±ÇÁü¤¬¡¢BMSG MUSIC SHOPÈ×¤Ë¤ÏSpecial Dance Performance±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿Behind The Scenens±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£