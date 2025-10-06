¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ³¤·³ Àï´Ï Ä¹Ìç ¡È¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï¡É¡×ºÆÈÎÊ¬¤òËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡ÚÆüËÜ³¤·³ Àï´Ï Ä¹Ìç ¡È¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï¡É¡Û 10·î6Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§24,200±ß
¡Ú¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°ÉôÉÊ¡Û
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï10·î6Æü¤Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ³¤·³ Àï´Ï Ä¹Ìç ¡È¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï¡É¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï24,200±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÂÐ¶õÊ¼Áõ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï»þ¡×¤ÎÀï´Ï Ä¹Ìç¤òºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£´ÏºÜµ¡¤Ï¡¢Îí¼°¿å¾å´ÑÂ¬µ¡¤ò3µ¡ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤ÎÎò»Ë²òÀâ½ñ¤Ï°ìÉô¤ò¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤ä¿Þ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¿²þÄûÈÇ¤ò¥»¥Ã¥È¡£ÌÏ·¿¸¶À£¥«¥éーÅÉÁõ¿Þ¡õ¼çÍ×Ä¥Àþ¿Þ¤âÆ±º¤¹¤ë¡£
¡¦ÀìÍÑ¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°
¡ÖÆüËÜ³¤·³ Àï´Ï Ä¹Ìç ¡È¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï¡É¡×
Âè1ÀïÂâ ½êÂ° ¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï»þ¡Ê1944Ç¯10·î¡Ë
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£