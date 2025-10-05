ÍµÈ¤ËÂç»ö·ï¡ª¡©Æü¸þºä46Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡õ»³¸ýÍÛÀ¤¤È¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡ª24»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¤â¡ª¡§ÍµÈ¤£¤£eeeee¡ª
Ëè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍµÈ¤£¤£eeeee¡ª¡Á¤½¤¦¤À¡ªº£¤«¤é¤ªÁ°¤ó¥Á¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡ÊÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡Ë¤òÊüÁ÷¡£
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀÐ°æ¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢»³¸ýÍÛÀ¤¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ÖMinecraft¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡ª ¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆü¸þºä46Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡õ»³¸ýÍÛÀ¤¤È¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡ª24»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¤â¡ª
¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÍµÈ¤Ë¡Ö¤É¡¼¤·¤¿¤ó¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¥È¥·¡£
¢¨8·î¤Ë¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ö¤¤¤¹¤ò»ÈÍÑ¡£
Áû¤°¥È¥·¤Ë¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÈÍµÈ¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤É¤³¤«¤Î½ÅÄÃ¡© ¡Ö¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥É¥ó¤¬¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¡¢¥È¥·¤ÏÍµÈ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²ñÄ¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁá¤¯¼£¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹Åç¤ÎÊõ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼Ö¤¤¤¹¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¡¢¼¹»ö¡Ê¡©¡Ë¤ÎÅÄÃæ¡£
¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥É¥ó¤È°ì¹Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡ÖÅì³¤ÈÓÅ¹ ÂçÌçËÜÅ¹¡×¡Ê¹Á¶è¡Ë¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤¬¤éÌ£¤ÏÀäÉÊ¡ª ËÜ³ÊÃæ²Ú¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Þ¥æ¥ê¥«¡ÊÃæÃ«¡¢ºåËÜ¡Ë¤¬À¶ÁÝ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ç¡¢²ñÄ¹¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¥áÌ¡²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Öñ»ÒÄê¿©¡×¡£²ñÄ¹¤Î¤ª¿©»ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¼é¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÈé¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Í¤§¡ª¡×¤Èñ»Ò¤ò´®Ç½¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡Ö¤«¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡Ö¥Þ¡¼¥Ü¡¼Æ¦Éå¡×¡Ö¤¤¯¤é¤²ÆÚÆùßÖ¤á¡×¡Ö¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¡×¡Ö¥Û¥¤¥³¡¼¥í¡¼¡×¤Ê¤É¤òÄê¿©¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Èø¤Ï¡Ö¥ì¥Ð¥Ë¥éßÖ¤áÄê¿©¡×¤òÃíÊ¸¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ð¡¼¤¬¥×¥ê¥×¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿ÃæÃ«¤¬¡ÖÇòÊÆ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÌ£¤ÎÇ»¤µ¡ª¡×¤È¿©¥ì¥Ý¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¿·¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢²ñÄ¹¤Ï¤¤¤¿¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡©
ÈþÌ£¤·¤¤Ãæ²Ú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÃ«¤È»³¸ý¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤È¤Ï¡©
¤Ê¤ó¤È¡¢14ºÐ¤Î»þ¤ËÍÌ¾Ì¡²è»¨»ï¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃæÃ«¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¡ª¡×¤È¡¢²ñÄ¹¤³¤ÈÍµÈ¤â¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤¦¤ß¤¨¤Æ¡¢Ìîµå¤¬¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»³¸ý¡£´ÑÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»³¸ý¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëVTR¤ò¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¡¢¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿»³¸ý¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡¢ÁðÌîµå¡£Ãæ»³½¨¤µ¤ó¡ÊÃæ»³½¨À¬¡Ë¤«¤é3Ï¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾ºî¥²¡¼¥à¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô38Ëü¿Í¡Ê¢¨2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹P¤¬À¸ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢Ãæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×À¸ÇÛ¿®¡ÊËè½µ¶âÍË¡Ë¤òÃ´Åö¡£¤³¤³¤ÇÃæ¸¶¥¢¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖÍµÈ¤£¤£eeeee!¥é¥ó¥É¡×¤òÂç²þÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï²ñµÄ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿Èø¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ü½é¿´¼Ô¤Î»³¸ý¤È¡¢°ÊÁ°¡¢¾åµé¼Ô¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¶ì¤·¤ó¤À½é¿´¼Ô¤Î¥Þ¥æ¥ê¥«¤Ï¡¢¡ÖÇÉ¸¯¤Î¥Ð¥¤¥È3¿ÍÁÈ¡×¤ò·ëÀ®¡ª¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎµðÂç¥Ä¥ê¡¼ºî¤ê¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢¿·ÂçÎ¦¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖµðÂç¶¶¡×¡¢¡Ö¤¿¤³²ÈÆ»ÆÜËÙ¤¯¤¯¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖµðÂç¥¿¥³¡×ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¸½ºß¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×24»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ë¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª 24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢ÍµÈ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÂì¡×¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÉÙ»Î»³½¤Éü¡×¡ÖµðÂç¼ù¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
