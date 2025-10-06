¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±ØÉÕ¶á¤Ç¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬ÀÜ¿¨¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
5ÆüÌë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±ØÉÕ¶á¤Ç¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ï5Æü¤Î¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢³á¤¬Ã«±Ø¶á¤¯¤Ç½ÂÃ«¹Ô¤¤Î³Æ±ØÄä¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦ÌÌÆ±»Î¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²óÁ÷¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¼ÖÎ¾¤¬¡¢±ü¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ÂÃ«¹Ô¤¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¾èµÒ¤Ï´û¤Ë¼ÖÎ¾¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ï½ÂÃ«±Ø¤«¤éÃæ±ûÎÓ´Ö±Ø¤ÎÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
