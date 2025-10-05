NetApp¡¢26Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÈ¯É½ / ¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥¹¥â¡¼¥¯¡×¥»¥Ã¥È3¼ï¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥Í¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬È¯É½²ñ¤ò9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥Ç¡¼¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¹½ÃÛ¤Î½ÅÍ×À¤òÄó¾§¤¹¤ëNetApp¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÆÆ£Àé½Õ»á¤¬½é¤á¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥¹¥â¡¼¥¯¡×¥»¥Ã¥È3¾¦ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥¹¥â¡¼¥¯¡×¥»¥Ã¥È3¾¦ÉÊ¤¤¤º¤ì¤«¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡Ê¢¨Á´3¼ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦1Å¹ÊÞ1¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¡Ë
¢£½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª20000mAh¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢USB Power DeliveryÂÐ±þ¤ÎÍÆÎÌ20000mAh¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖBTL-RDC39¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ºÇÂç20W½ÐÎÏ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê³Æ¼ïÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤ä½ÐÄ¥¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ø½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ20000mAh¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£USB PDµ¬³Ê¤Ë¤è¤ëºÇÂç20W¤Î½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ØµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òºÇÂçÌó6²ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò1²óÄøÅÙ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë20000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ ½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤â°Â¿´¤À¡£
¢£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤®¤êNO.1¡Ù¤Î¥·¥§¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡ªNetApp¡¢26Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÈ¯É½
¢£Âç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥¹¥â¡¼¥¯¡×¥»¥Ã¥È3¼ï
¢£Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¡ØÁ´¼«Æ°½ÐÍèÎ©¤Æ¤ª¤Ë¤®¤êÀ½Â¤µ¡¡Ù¤òÅ¸¼¨¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
1921Ç¯°ÊÍè¡¢³¤ÂÝÀì¶È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Î¤êÀ½ÉÊ¤È¡¢¿©Âî¤ä²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤òºÌ¤ë»þÂå¤òÀè¼è¤·¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÄó°Æ¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î7Æü´Ö¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×ÆâÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¾¡¼¥ó¡Ö¥ê¥Ü¡¼¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡ã´ë²è¡¦±¿±Ä¡áÃæ¾®¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×½ÐÅ¸´ë²è¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºå»º¶È¶É¡¦Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¶¦Æ±ÀßÃÖ¡Ë¡ä¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¡ØÁ´¼«Æ°½ÐÍèÎ©¤Æ¤ª¤Ë¤®¤êÀ½Â¤µ¡¡Ù¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¢£·Ú¤¯¤Æ»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¶ÈÌ³ÍÑµÓÎ©
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤ò°ÂÁ´¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¼è¤Ã¼êÉÕ¤¹âÂÑ²Ù½Å¥¢¥ë¥ßµÓÎ©¡ÖSTL-5¡Ê3ÃÊ¡Ë¡×¤È¡ÖSTL-6¡Ê4ÃÊ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¾æÉ×¤Ç·Ú¤¤¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥àÀ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤Ï´ÊÃ±¡¢°ÜÆ°¤âÊØÍø¤À¡£¼ýÇ¼»þ¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£·ÚÎÌÀß·×¡£½÷À¤Ç¤â³Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ë¡£µÓÎ©¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Ã¤¿ºÝ¤Ë°®¤ì¤ë¼è¤Ã¼êÉÕ¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¾åÃÊ¤ÏÉý¤Î¹¤¤Â¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶ÈÂ¾ì¤¬¤°¤é¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Â¤ò¾å¤²¤ëºÝ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê±ü¹Ô¤¡£
¢£½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª20000mAh¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¢£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤®¤êNO.1¡Ù¤Î¥·¥§¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡ªNetApp¡¢26Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÈ¯É½
¢£Âç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥¹¥â¡¼¥¯¡×¥»¥Ã¥È3¼ï
¢£Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¡ØÁ´¼«Æ°½ÐÍèÎ©¤Æ¤ª¤Ë¤®¤êÀ½Â¤µ¡¡Ù¤òÅ¸¼¨¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¢£·Ú¤¯¤Æ»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¶ÈÌ³ÍÑµÓÎ©
