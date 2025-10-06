¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï14Ãå¡¡ÀÆÆ£¿ò»Õ¡Ö¼ÂÎÏÅª¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡Ë¤Ï³°ÏÈ¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°¤ËÇÏ¤òÃÖ¤±¤º¡¢Áá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï¿Íµ¤ÇÏ¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¸åÂà¡£14Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¿ò»Õ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°ÏÈ¡Ê17ÈÖ¡Ë¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æâ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ä¤³¤¯½Ð¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¡Ê¥Ï¥ß¤ò¡Ë¤«¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£Á°²óÉé¤«¤·¤¿ÇÏ¡Ê¥À¥ê¥º¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏÅª¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡Êº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£