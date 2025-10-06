¸½ÌòÌô³ØÀ¸¥°¥é¥É¥ë¡Ö»ä¤ÎDNA¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡×ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤Ë¾×·â¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¸½ÌòÌô³ØÀ¸¥°¥é¥É¥ë¤¬¡Ö»ä¤ÎDNA¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ÌòÌô³ØÀ¸¥°¥é¥É¥ë¤Î¾×·â¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥¤¥¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂè5²ó¡¡»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿Æ£¸¶¤Á¤Î¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢ÂçÌî¤Þ¤ê¤«¤â½Ð±é¡£AMEMIYA¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¤Î¤È¤¡£ÆüËÜ°ì¥«¥ï¥¤¥¤ÌôºÞ»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¸½ÌòÌô³ØÀ¸¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°¶¶¤¯¤ó¡Ê23ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ë¡¢»ä¤ÎDNA¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¼«¿È¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤à¤·¤ê¼è¤Ã¤Æ¥Î¥Ö¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤½¤Î¾ì¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»°¶¶¤¯¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Î¥Ö¤Ï¡¢È±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¿¹ÏÆ¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¥Î¥Ö¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¬¥¤¬¡ª¡¡¥¬¥¤¬¿¶¤ë¤Ê¤è¡£¥¬¥¤ß¤¿¤¤¤ÊÄó°Æ¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡£