¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û3ºÐÇÏ¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤ÏÌµÇ°16Ãå¡¡ÅÄÃæÇî»Õ¡ÖÆ»°¤À¤±¤¬ÇÔ°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°¾¥Àï¡¦¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¤òÀ©¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï16Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÏÈ¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢½øÈ×¤Ï¹¥°Ì¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤À¤¬¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¾Àþ¤â¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸åÊý¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÅÄÃæÇî¹¯»Õ¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¤â¤¦¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î2400¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤êÀÚ¤ë¡ÊÇÏ¤Î¡Ë¤Ä¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÆ»°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ë¸µ¡¹¡¢Áö¤ê¼«ÂÎ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢Æ»Ãæ¤¬Áö¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì³µ¤Ë¤½¤³¤À¤±¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Î½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ê±¹¼Ë¼«ÂÎ¤¬¡Ë½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤òÎÈ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï¡ËÀ¨¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¸«¤é¤ì¤¿¤·¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦´Ä¶¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ê¤ÉÊä¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÌÌ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸åÆüËÜ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê³®ÀûÌç¾ÞÄ©Àï¤Ï¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤éÍèÇ¯¤Ï2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¡£¤½¤Î»þ¤Ë±¹¼Ë¤¬ÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢º£²ó¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤¤¿¤é¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£