¼«¾Î¡ÈÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢ÆÃµ»ÈäÏª¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤½÷¤Î»Ò¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¶Ã°Û¤ÎÆÃµ»¤òÈäÏª¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«¾Î¡ÈÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤¹¤´¤¤ÆÃµ»
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥¤¥¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂè5²ó¡¡»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿Æ£¸¶¤Á¤Î¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢ÂçÌî¤Þ¤ê¤«¤â½Ð±é¡£AMEMIYA¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤½÷¤Î»Ò¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ê¤Ã¤Á¡¼¡Ê25ºÐ¡Ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï²Ä°¦¤¯Æ°²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Á¡¼¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²ÚÎï¤ÊÂ¦Å¾¤ò²¿ÅÙ¤â·è¤á¤Æ¡Ö¥Î¥Ö¤ê¡Á¤ó¡¢»ä¤Í¡¢º£¤Í¡¢ÃÏµå¤è¤ê¤âÁá¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£ÃÏµå¤è¤ê¤âÁá¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£À¤³¦°ì¥«¥ï¥¤¥¤»ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥Î¥Ö¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Èó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤Â¦Å¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»×¤ï¤ºÇï¼ê¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡¡Â¦Å¾¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ö¤ì¤º¤Ë²Ä°¦¤¯»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£