¡Ú¶¥ÇÏ¡ÛÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡¦GI¡Ê10·î5Æü¡¿¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û³®ÀûÌç¾Þ¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÌÏÍÍ
¡¡ÆüËÜÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï56Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤â¡¢Èá´ê¤Î½éV¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡¢ºä¸ý¡Ë¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡¢ÀÆÆ£¡Ë¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´3¡¢ÅÄÃæ¡Ë¤Î3Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Î5Ãå¡£¤¢¤È¤Î2Æ¬¤ÏÇÏ·²¤ËÄÀ¤ó¤À¡£ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤Ï¡ÖÆüËÜÇÏ¤¬¤³¤ÎÇÏ¾ì¤Ç¤É¤¦Áö¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡×¤È¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î±«¤Ë¤è¤ê½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ï¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¹µ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¸«¤¨¤ëµ³¾è¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·ÎÏ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡¢ÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¤òÂç»ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿Å¸³«¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¤Ó¤ò·ç¤¤¤ÆÇÏ·²¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥À¥ê¥º¡Ê²´3¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë¡¢2Ãå¤Ï¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¡ÊÌÆ3¡¢¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¤¬Âç¤¤¯³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¡¢2ÃåÇÏ¤â³°¤Ø³°¤Ø¤È¿ÊÏ©¼è¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£Æü¤Î¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤è¤ê¤âÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÆÀ¤À¤È¡¢¸½ÃÏ¤Îµ³¼ê¤¿¤Á¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î±«¤Ç½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¾ì¤â¡Ö³«¤±¤¿åºÎï¤ÊÇÏ¾ì¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÏ¾ì¤ÎÊý¤¬¡¢Äù¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¡¢ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ¤Ï3Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º´°ÇÔ¤Ë¡£¡ÖÇÏ¾ì¤ÎÅ¬À¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÆüËÜÇÏ¤Îº¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÇÏ¾ì¤¬Áö¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬°ìÈÖ¡£¤³¤ÎÏ©È×¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜÇÏ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤¢¤È¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÆüËÜÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÎÉÇÏ¾ì¤ÇËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë