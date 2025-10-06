±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖMine or Yours(Yaeji Remix)¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶ー¤â¸ø³«
±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬ºÇ¿·¶Ê¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¡ÖMine or Yours(Yaeji Remix)¡×¤ò¡¢10·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤½¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶ー¤âYouTube¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶ー¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Weirdcore
³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー / ¥Üー¥«¥ê¥¹¥È/ DJ¤ÎYaeji¡Ê¥¤¥¨¥¸¡Ë¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö2023Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¥·ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖMine or Yours(Yaeji Remix)¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶ー¤âYouTube¾å¤Ë¤Æ¸ø³«¡£»³ÅÄÃÒÏÂ»á¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎMV¤ò¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎWeirdcore¤¬¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£Yaeji¤ÎºîÉÊ¤â¤«¤Ä¤Æ¼ê³Ý¤±¡¢Aphex Twin¡¢Radiohead¡¢Tame Impala¡¢The 1975¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Weirdcore¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖMine or Yours (Yaeji Remix)¡×
2025.11.26 ON SALE
¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥ÉÈ×¡ØMine or Yours¡Ù
