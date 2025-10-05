¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡ÛJRA³¤³°ÇÏ·ô1¶¥Áö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥ì¥³¡¼¥É¡ª66²¯3713Ëü±ßÄ¶¡¡¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à5Ãå
¡¡JRA¤Ï5Æü¡¢³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬66²¯3713Ëü5900±ß¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯³®ÀûÌç¾Þ¤ÇJRA¤Ë¤è¤ë³¤³°ÇÏ·ô¤ÎÈ¯Çä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¤âÇä¤ì¤¿ºòÇ¯¥É¥Ð¥¤¹ñºÝ¶¥Áö¤¬4¶¥Áö¤Ç71²¯2102Ëü4000±ß¡¢1¶¥Áö¤Ç¤Ï22Ç¯³®ÀûÌç¾Þ¤Î64²¯9599Ëü2800±ß¤¬½¾Íè¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥ì¥³¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡áºä¸ýÃÒ¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬5Ãå¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬14Ãå¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´3¡áÅÄÃæÇî¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤Ï16Ãå¤À¤Ã¤¿¡£