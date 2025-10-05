³ô¼°Ê¬³ä¤ÎIHI¤¬¾å¾ìÍè¹âÃÍ¹¹¿·¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï?
¡üIHI¤¬³ô¼°Ê¬³ä¤·¾å¾ìÍè¹âÃÍ¹¹¿·¡¡Áí¹ç½Å¹©¶È¥á¡¼¥«¡¼IHI¤Î³ô²Á¤¬¡¢1ÂÐ7¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤Î´ð½àÆü¤Ç¤¢¤ë9·î30Æü¤Ë¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û¤â3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛµìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¹âÅç²°³ô¼èÆÀ¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï?
¡¡ÃÍ¤¬¤µ³ô¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿IHI¤¬¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤Ë¤è¤êºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤«¤éÂç¤¤¯Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡IHI¤ÎÂ¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Çã¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¸å¤Ï³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢IHI¤¬³ô¼°Ê¬³ä¸å¤Ë¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Í×°ø¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¡üIHI¤¬¹¥Ä´¤ÊÍýÍ³¡¡IHI¤Ï¡¢1853Ç¯¤Ë¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÌ¿Îá¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÂ¤Á¥½ê¡ÖÀÐÀîÅçÂ¤Á¥½ê¡×¤¬µ¯¸»¤Ç¡¢2007Ç¯¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÐÀîÅçÇÅËá½Å¹©¶È¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¤Ç¤¢¤ëIHI¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¼çÎÏ¤ÏÌ±´Ö¸þ¤±¹Ò¶õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤¬¡¢ËÉ±Ò»ö¶È¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè°Ê¹ß¡¢¹ñ¤âËÉ±ÒÈñ¤òÀÑ¤ßÁý¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡2024Ç¯3·î´ü¤Ï¡¢³«È¯¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤¿P&W¼Ò¤ÎÉÔ¶ñ¹çÈ¯À¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Î¸¡ººÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡º£´ü¤ÏºÎ»»¤¬ÎÉ¤¤Ì±´Ö¸þ¤±¹Ò¶õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÊä½¤ÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ç³ÊÇ¼ÍÆ´ï¤ä°µÎÏÍÆ´ïÅù¤¬¿¤Ó¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü³ô¼°Ê¬³ä¤Ç³ô²Á¾å¾º¡©¡¡8·î¤Ë¤Ï¡¢Ìµ°õ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÎÉÉÊ·×²è¤ä¡¢¥¤¥ª¥ó¤¬³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£IHI¤ÈÆ±¤¸10·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯HD¤ä¡¢ÆüËÜÀ½Å´¡¢¥Ë¥È¥êHD¤Ê¤É67¼Ò¤¬³ô¼°Ê¬³ä¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú¤Ï³ô¼°Åê»ñ¤ÎºÇÄã¶â³Û¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â³ô¼°Ê¬³ä¤ÏÁý¤¨¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·NISA¤ÇÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤¿¤ÀIHI¤Î¤è¤¦¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¸å¤Ë³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬6·î¤ËÌÜÉ¸³ô²Á¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢±ß°Â¤â³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ò·Ç¤²¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³ô¼°Ê¬³ä¤Ë¤è¤ë¾å¾º¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¯¡¢¹¥¶ÈÀÓ¤ä¹¥ºàÎÁ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Î¾å¾º¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£