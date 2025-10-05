8·î¤Î³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¾å²ó¤ë¡¢¼Â»ÜÎ¨¤ÈÉÑÅÙ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±
¡¡¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ë¥á³°¿©Áí¸¦¤¬8·î¤Î³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÈ¯É½¡£³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤È³°¿©ÉÑÅÙ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èù¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿³°¿©Ã±²Á¤òÊä¤Ã¤Æ¡¢³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬5¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ°·î¤Ï¡Û7·î¤Î³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï3011²¯±ß¡¢µÊÃãÅ¹¡¦¥«¥Õ¥§»Ô¾ì¤ÏÂçÉýÁý
¢£³°¿©»Ô¾ì¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¾å²ó¤ë¡¡2Æü¡¢¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ë¥á³°¿©Áí¸¦¤¬8·î¤Î³°¿©»Ô¾ìÄ´ºº¤òÈ¯É½¡£³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï173²¯±ßÁý¤Î3,192²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢5¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯Èæ¤Ï91.8%¤Ç7·î¤Î86.6%¤«¤é5.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤ÎÂçÉý²þÁ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Î»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤ÏÆ±1.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î70.8%¤È¤Ê¤ê¡¢24Ç¯12·î¡Ê71.2%¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë70%±Û¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³°¿©ÉÑÅÙ¤ÏÆ±0.17²óÁý¤Î4.00²ó¡£4²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï24Ç¯3·î¡Ê4.00²ó¡Ë°ÊÍè¡£°ìÊý¤Ç³°¿©Ã±²Á¤ÏÆ±50±ß¸º¤Î2,860±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·÷°èÊÌ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤¬Æ±134²¯±ßÁý¤Î1,986²¯±ß¡¢´ØÀ¾·÷¤¬Æ±48²¯±ßÁý¤Î846²¯±ß¡¢Åì³¤·÷¤¬Æ±10²¯±ß¸º¤Î360²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¢£³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤È³°¿©Ã±²Á¤ÏÁý¸º¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡¡³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤È³°¿©Ã±²Á¤ÏÀÊÌ¤äÇ¯ÎðÁØ¤ÇÁý¸º¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£
¡¡³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤Ç¥×¥é¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå½÷À¤¬80.4%¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ:4.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡¢50Âå½÷À¤¬68.8%¡Ê4.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤Ê¤É¡£È¿ÂÐ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢30ÂåÃËÀ¤¬72.7%¡Ê1.3¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¡¢60Âå½÷À¤¬63.9%¡Ê2.7¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¡³°¿©Ã±²Á¤Ç¥×¥é¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå½÷À¤¬2,870±ß¡Ê242±ßÁý¡Ë¡¢30Âå½÷À¤¬3,674±ß¡Ê430±ßÁý¡Ë¤Ê¤É¡£È¿ÂÐ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20ÂåÃËÀ¤¬2,389±ß¡Ê378±ß¸º¡Ë¡¢30Âå½÷À¤¬2,544±ß¡Ê343±ß¸º¡Ë¤Ê¤É¡£
¢£16¶ÈÂÖÃæ14¶ÈÂÖ¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¾å²ó¤ë¡¡¶ÈÂÖÊÌ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï16¶ÈÂÖÃæ14¶ÈÂÖ¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤Î¶ÈÂÖ¤Ï¡¢ÏÂ¿©ÎÁÍýÅ¹¡Ê8·î¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ:482²¯±ß¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ:29²¯±ßÁý¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ê241²¯±ß¡¢29²¯±ßÁý¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦²óÅ¾¤¹¤·Åù¡Ê275²¯±ß¡¢18²¯±ßÁý¡Ë¡¢µï¼ò²°¡Ê575²¯±ß¡¢27²¯±ßÁý¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¡È¿ÂÐ¤ËÁ°Ç¯Æ±·î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¶ÈÂÖ¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¦Å´ÈÄ¾Æ¤Åù¤ÎÀì¶ÈÅ¹¤Î55²¯±ß¡Ê5²¯±ß¸º¡Ë¤È¡¢¤¹¤¾Æ¤¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦Æé¡¦¤ª¤Ç¤óÅù¤ÎÀì¶ÈÅ¹¤Î59²¯±ß¡Ê8²¯±ß¸º¡Ë¤Î2¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥ÊÁ°Èæ¤Ï¡¢¿©»ö¼çÂÎ¶ÈÂÖ¤¬99.4%¤Ç7·î¤Î93.7%¤«¤é5.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡£°û¼ò¼çÂÎ¶ÈÂÖ¤Ï74.9%¤ÇÆ±68.8%¤«¤é6.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡£·Ú¿©¼çÂÎ¶ÈÂÖ¤Ï109.2%¤ÇÆ±128.1%¤«¤é18.9¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤À¤Ã¤¿¡£