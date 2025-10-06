ÀéÄ»¥Î¥Ö¡¢¡Èº£¥ê¥¢¥ë¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖÍ·¤ó¤Ç¤ëÃË¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î¥¹¥±¥Ù¡×
¡¡ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬¡Öº£¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖÍ·¤ó¤Ç¤ëÃË¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¡¢Âç¸ç¤¬¡Ö°ìÈÖ¤Î¥¹¥±¥Ù¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº£¥ê¥¢¥ë¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖÍ·¤ó¤Ç¤ëÃË
¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥¤¥¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂè5²ó¡¡»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿Æ£¸¶¤Á¤Î¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢ÂçÌî¤Þ¤ê¤«¤â½Ð±é¡£AMEMIYA¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÓÅÄ¡£Âç¸ç¤¬¡ÖÃÓ¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢½÷¿´¤â¤ï¤«¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö½÷Áõ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤Ç½÷¿´¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È½÷¿´¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Î¥Ö¤Ï¡Öº£¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖÍ·¤ó¤Ç¤ëÃË¡×¤ÈÃÓÅÄ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¸ÀµÚ¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î¥¹¥±¥Ù¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÀ¸¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À2²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¡ÖÌ¾Á°2²ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£ÃÎ¤é¤ó¤È¤³¤Ç¡×¤È¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ëÀ¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃçÎÉ¤·¤À¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ëÃÓÅÄ¤À¤¬¡¢¡ÖÀ¾ß·¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¼õ¤±¤ÆAMEMIYA¤Ï¡ÖÃÓÅÄ·¯¤Ã¤Æ¡¢À¾ß·¤µ¤ó¤È¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ´é¤Ë¡£À¾ß·¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢AMEMIYA¤Ï¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÇö¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£