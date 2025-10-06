¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¡ß¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ùºî¼Ô¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¯¡ª¸ò´¹¥¤¥é¥¹¥È¡¡New York Times¤ËÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅÐ¾ì
¡¡Ì¡²è¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ùºî¼Ô¡¦³°±ò·ò»á¤È¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ùºî¼Ô¡¦ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¡¢ËÜÆü6ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù45¹æ¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡¢¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡ÙÏ¢ºÜ2¼þÇ¯¤òµÇ°´ë²è¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡ÙÏ¢ºÜÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë2¿Í¤ÎÂÐÃÌµ»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¯¸ò´¹¥¤¥é¥¹¥È¤â¡£ËÙ±Û»á¤¬ÉÁ¤¯¥Á¥Ò¥í¡ÊÏ»Ê¿Àé¹Û¡Ë¤È³°±ò»á¤¬ÉÁ¤¯¥Ç¥¯¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×¡Ë¤ÎÁ´ËÆ¤ò½é¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¤È¤¸¤³¤ßÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6ÆüÈ¯Çä¤ÎThe New York Times (International Edition¡¿US¤ò½ü¤¯³ÆÃÏ°è)¤Ë¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆüËÜ¹ñÆâ¡¦¿·Ê¹¤ÎÈÎÇä¾ì½ê¡Û
¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¡¦¼çÍ×±Ø¤ÎÇäÅ¹¡¢°ìÉô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦½ñÅ¹¡¢µÚ¤ÓÁ´¹ñ¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹
¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡üÅì³¤ÃÏÊý¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©¡Ë¡§ÃæÆü¿·Ê¹¤ò¤ª¼è°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹
¡üËÌ³¤Æ»¡¦»³¸ý¸©¡¦¶å½£ÃÏÊý¡¦²Æì¸©¡§¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Î¤ª¼è°·¤¤¤Ê¤·
¡ü¾åµ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¡Ê´ØÅì/¼óÅÔ·÷¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡¦¿®±ÛÃÏÊý¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¦¶áµ¦ÃÏÊý¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¡¢»Í¹ñÃÏÊý¡Ë¡§Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¤ª¼è°·¤¬¤¢¤ë¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹
¡¡¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¤Ï¡¢Åá¾¢¤ò»Ö¤¹¾¯Ç¯¥Á¥Ò¥í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢Éã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿Áê¼ê¤ØÉü½²¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦ÆüËÜÅá¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Á¥Ò¥í¤ÏÅá¾¢¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î²¼¤Ç¡¢Æü¡¹½¤¹Ô¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ËèÆü¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÈá·à¤¬Ë¬¤ì¡¢¾¯Ç¯¤ÏÁþ¤·¤ß¤òÊ²¤Ù¡¢·è°Õ¤Î±ê¤ò¿´¤Ë½É¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2023Ç¯9·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºî¼Ô¡¦³°±ò»á¤Î½éÏ¢ºÜºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×300ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯8·î¤Ë¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2024¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç£±°Ì¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Î´ÇÈÄºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤ÈÁ´À¤³¦¡¦Â¿¸À¸ìÂÐ¾Ý¤Î¥µ¥¤¥Þ¥ëÌ¡²è»ï¥¢¥×¥ê¡¦WEB¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØMANGA Plus by SHUEISHA¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï1½µ´Ö¤ÇÂè1ÏÃ¤¬À¤³¦±ÜÍ÷¿ô1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê2023Ç¯9·î´ü¡¦±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
