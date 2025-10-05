¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤¿¤Ó¤ËÈà¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë·âÇË¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡£¼±¼Ô¤é¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ÈÀä»¿
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÂÐ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï·àÅª¤ÊËë°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢µÕ¤Î¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»î¹çÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥á¥Ã¥·¡¼¥Ë¥ç¤³¤ÈFW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Îº¸SB¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò2-1¤È¤·¤¿¡£
³«Ëë¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ØMatch of the Day¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤òÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤À¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö18ºÐ¤ÎÈà¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¾Íè¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òËè½µ³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊWG¤À¤È»×¤¦¡×
¸µ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Í¥ô¥£¥ó»á¤âÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤¿¤Ó¤ËÈà¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×