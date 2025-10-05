¼¯Åç¤ÏÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¿À¸Í¡¢µþÅÔ¤È¾å°ÌÀª¤¬ÂÆ§¤ß¡¡J1Âè33Àá¤Þ¤È¤á
¡ÚÂè33Àá»î¹ç·ë²Ì¡Û
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡0-1¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¡1-0¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡1-1¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡2-1¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡1-0¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¡1-0¡¡²£ÉÍFC
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡2-1¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡1-1¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1-1¡¡FCÅìµþ
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡0-0¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¡Ú½ç°Ì¡Û
1°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê65/+24¡Ë
2°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê60/+22¡Ë
3°Ì¡¡Çð¡Ê60/+15¡Ë
4°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê60/+15¡Ë
5°Ì¡¡¹Åç¡Ê58/+16¡Ë
6°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê55/+14¡Ë
7°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê53/+15¡Ë
8°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê52/+8¡Ë
9°Ì¡¡GÂçºå¡Ê50/¡Þ0¡Ë
10°Ì¡¡CÂçºå¡Ê43/+1¡Ë
11°Ì¡¡À¶¿å¡Ê41/-4¡Ë
12°Ì¡¡²¬»³¡Ê41/-6¡Ë
13°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê41/-10¡Ë
14°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê40/-5¡Ë
15°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê39/-8¡Ë
16°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê39/-14¡Ë
17°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê31/-12¡Ë
18°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê31/-17¡Ë
19°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê25/-29¡Ë
20°Ì¡¡¿·³ã¡Ê22/-25¡Ë