ÆüËÜÀï¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¡Ä¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬Éé½ý¤Ç¼Âà¡¢N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½êÂ°29ºÐGK¤ò½é¾·½¸
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï5Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡Ê¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡¿¥È¥ë¥³¡Ë¤¬4Æü¤ÎÎý½¬¤ÇÉé½ý¤·¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¼Âà¤¬·èÄê¡£ÂåÌò¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGK¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹197cm¤ÎÂç·¿GK¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤Ï¡¢º£²Æ¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤«¤é¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø°ÜÀÒ¡£29ºÐ¤ÇÇ°´ê¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¥¢¥¸¥¢±óÀ¬2Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£´Ú¹ñÀï¤Ï¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÆüËÜ»þ´Ö20»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£ÆüËÜÀï¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¢¨Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¤Æ¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£ÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
