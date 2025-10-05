²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢11·î21Æü¤«¤é ³¤¤Èßê¤á¤¤ÎÃæ¤Ç°û¿©¡¦ÊªÈÎ¤òËþµÊ
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅ16²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖChristmas Market in ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î·×35Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖChristmas Market in ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯¤ÏÌó124Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿Áõ¾þ¤ä¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡ÊÌÚ¤Î¾®²°¡Ë¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ËÜ¾ì´¶¡£¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¶áÂåÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤È³¤¤òÎ×¤à·Ê¿§¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Í»¹ç¤·¡¢¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢110Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤¬»Ä¤ë²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Î¡È»þ¡É¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¡È»þ¡É¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç½Å¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¡È»þ¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖTime¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ¾ì¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢ËÜÊª¤Î¥â¥ß¤ÎÌÚ¤ò»È¤Ã¤¿µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂç¤ÎÌó12m¤Î¹â¤µ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£Ìó22,000µåÄ¶¤ÎLED¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Ëµ±¤¡¢1»þ´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âÆÃÊÌ±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥Õ¤Ç¤Ï¡¢µ±¤¤ò¤Þ¤È¤¦Á´Ä¹Ìó30m¤Î¥ë¡¼¥Õ¤¬ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Î2Åï´Ö¤òÊ¤¤¤¡¢À±¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£
°û¿©¡¦ÊªÈÎ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ò´¶¤¸¤ë¥°¥ê¥å¡¼¥ï¥¤¥ó¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Î»¨²ß¤âËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÍÑ°Õ¡£ÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿ËèÇ¯È¯Çä¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¤¤ë²ñ¾ì¸ÂÄê¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀÖÇò2¿§Å¸³«¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯½éÅÐ¾ì¤·¤¿À¤³¦ÅªÍÎ¿©´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¿¥±¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º®»¨¤òÈò¤±¤Æ¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â½¼¼Â¡£
¤Þ¤º¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Í¥ÀèÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ ÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì²ÄÇ½¤À¡ÊWEBÈÎÇä¤Î¤ß¡Ë¡£
¤Þ¤¿¹¥É¾¤Ë¤Ä¤3Ç¯ÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë´°Á´¸Ä¼¼¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤¬5Åï¸ÂÄê¤Çº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£µðÂç¥Ä¥ê¡¼¤È²£ÉÍ¹Á¤òÎ×¤àÆÃÅùÀÊ¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë·×35Æü´Ö
¡¦²ñ¾ì¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¦ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñ¡¼¥¯
¡Ê¢©231-0001¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-1¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¡Á21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¡Á21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¡Á22:00¡ÊL.O.21:30¡Ë
¢¨¥¨¥ê¥¢¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ê³«ºÅÆü»þ¤¬°Û¤Ê¤ë
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§500±ß¡Á
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢£Christmas Market in ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë³µÍ×
