¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡ÛÍ¥¾¡¤ÏÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î3ºÐÇÏ¥À¥ê¥º¡¡°È¾å¤Ï¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Ê
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡¢17Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î3ºÐÇÏ¤Ç¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Ê¤¬µ³¾è¤·¤¿¥À¥ê¥º¡Ê²´¡á¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë¡£Ä¾Àþ¤Ï¸åÂ³¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Á°¾¥Àï¡¦¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¤Ç¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¸«»ö¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¢¦³®ÀûÌç¾Þ¡¡Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¿êÂà¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥ÇÏ¤ÎÉü¶½¤òÌÜÉ¸¤Ë1920Ç¯¤ËÁÏÀß¡£3ºÐÇÏ¤È¸ÅÇÏ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î²¤½£¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²è´üÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¡£Åö»þ¤«¤é¼óÅÔ¥Ñ¥ê¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥È¥ï¡¼¥ë³®ÀûÌç¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¡£Âè2¼¡ÂçÀï¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤ò¶´¤ß¡¢49Ç¯¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤¬ÂçÉý¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇ¹â³Û¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é¶¯¹ë¤¬½¸·ë¤¹¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ï69Ç¯¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤¬½éÄ©Àï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢º£²ó¤Ç±ä¤Ù38Æ¬¤¬½ÐÁö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï99Ç¯¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¡¢10Ç¯¥Ê¥«¥ä¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢12¡õ13Ç¯¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Î2Ãå¤¬ºÇ¹âÃå½ç¤À¤Ã¤¿¡£