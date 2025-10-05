¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£É¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡Û¹â¶¶ÎµÌð £¶¹æÄú¤Ç£²ÃåÈ¯¿Ê¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ç¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡¡³«Àß£·£°¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£µÆü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶ÎµÌð¡Ê£²£·¡á¹Åç¡Ë¤Ï£²£Ò¡¢Âç³°¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡££±£ÍÎäÀÅ¤Ë¥Ö¥¤ºÝ¤òº¹¤·¤Æ£²Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡££¶¹æÄú¤Ç¤Î£²ÃåÈ¯¿Ê¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ç¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡ÁêËÀ£±£¸¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°Áà¼Ô¤ÎÀÖ´ä¡ÊÁ±À¸¡Ë¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤«¤é¡¢²¿¤â¤»¤º¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Â¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ó¤Ã¤¿¸å¤Ç¤¹¤´¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢µ¯¤³¤·¤«¤éÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼ê±þ¤¨¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÅÚ²°ÃÒÂ§¤ÈÃæÌî¿Î¾È¤¬¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Þ£°£±¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤È¡¢ÇÈÍð¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÅ¸¼¨¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ï¤¿¤á¤ÆÁ´Â®¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¤Àµ¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¹Ô¤Â¤¬ÎÉ²á¤®¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÆÏ¤²á¤®¤ë¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤à¡£
¡Öº£Àá¤Ï¾¡Î¨¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÉµ¡¤òÉð´ï¤Ë·ãÁö¤òÀÀ¤¦¡£