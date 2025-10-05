¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û5Ãå¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Îºä¸ý»Õ¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡áºä¸ý¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤ÏÆüËÜÇÏºÇÀèÃå¤Î5Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¸åÊýÂÔµ¡¡£ÇÏ·²¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËÆâ¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¿¡£ÃæÃÄ¥¤¥ó¤ÇÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ºÇÆâ¤«¤é±Ô¿¡£ÆÍ¤È´¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇµÓ¿§¤¬Æß¤ê¿¤ÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ëºä¸ýÃÒ¹¯»Õ¤Ï¡ÖÇÏ¤âµ³¼ê¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ºîÀï¤Ïµ³¼ê¡Ê¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡Ë¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê±þ¤¨ÎÉ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¿¤Ó¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÈÌµÇ°¤½¤¦¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¾è¤ì¤¿¡£Æ»Ãæ¤âÆâÂ¦¤ò¤¦¤Þ¤¯¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Æâ¤ÎÊý¤¬ÇÏ¾ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇÏ¾ì¤¬´Ë¤¯¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤ÏÍî¤Á¤¿¡£ÇÏ¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²¤½£¤Ç¤ÏG1µé¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£