¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡ÛÆüËÜÇÏ3Æ¬¤ÏÁ´ÇÔ¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸²òÀâ¤ÎÉðË¡ÖÄ¾Á°¤Î±«¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡06Ç¯¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤É³®ÀûÌç¾Þ¤Ë11ÅÙ¤Îµ³¾è·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÉðË¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ïµ³¾èÇÏ¤Ê¤·¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜÇÏ3Æ¬¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÉðË¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï3Æ¬¤¬Á°¾¥Àï¤ò¾¡¤Ã¤ÆÄ©¤à¡£À¨¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÁÌ£¤¬°ã¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤ËÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¡£º£Ç¯¤âÆüËÜÀª¤Ï¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÉðË¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤Î±«¤Ï¤¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÆüËÜÇÏºÇÀèÃå¤Î¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¡ËÆâ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤»¾ì¤Ï¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï¡Ëº£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÇÁö¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¼ã´³¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿1¡¢2Ãå¤Î¥À¥ê¥º¡¢¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¸å¤Ï¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤É¤Ã¤Á¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²¤½£Àª¤Ë¶¯¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£