¡Ö¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ï²¿¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ÏÀµ¼°Ì¾¾Î¤òÎ®¹ÔÀ¼ª²¼Á£±ê¤È¤¤¤¤¡¢¥à¥ó¥×¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ï´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤êÆñÄ°¤ä¿ñËì±ê¤Ê¤É¹çÊ»¾É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¹çÊ»¾É¤Î´í¸±¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÇÍ½ËÉ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ÎÆÃÄ§¤äØí´µ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ËØí´µ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÏÂº´Ìî ¹À°ìÏº¡Ê°å»Õ¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£2018Ç¯¤è¤êÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½Åìµþ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÎ×¾²¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ°³Ð¡¦Ê¿¹Õ³Ð¸¦µæÉô¼¼Ä¹¡£ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¦ÊäÄ°´ïÁêÃÌ°å¡¢ÆüËÜ¿ÍÎà°äÅÁ³Ø²ñÎ×¾²°äÅÁÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¼ª²Ê³Ø²ñ¼ª²Ê¼ê½Ñ»ÃÄê»ØÆ³°å¡¢Æ¬ðôÉô¤¬¤óÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°åµ¡¹½ÆüËÜ¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°å¡¢ÆüËÜµ¤´É¿©Æ»²Ê³Ø²ñµ¤´É¿©Æ»²ÊÀìÌç°å¡£
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤Ï2～3½µ´Ö¤Ç¤¹¡£ÀøÉú´ü´Ö¤¬²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¾É¾õ¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
·ñÂÕ´¶¤äÆ¬ÄË¤ä¼ó¤ËÄË¤ß¤¬¤Ç¤ë¤Ê¤É½é´ü¾É¾õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸åÊÒÂ¦¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Â¦¤Î¼ª²¼Á£¤ä³Ü²¼Á£¤Ê¤É¤¬¼ð¤ì¤ë¤Î¤¬¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤äÈ¯Ç®¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1～2½µ´Ö¤Ç¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾É¾õ¤¬¤Ç¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤ÎÌô¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤ÏÄË¤ß¤äÈ¯Ç®¤Ø¤ÎÂÐ½èÎÅË¡¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Ç®¤äÄË¤ß¤Ë¤Ï²òÇ®ÄÃÄËºÞ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¼£¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿åÊ¬¤¬ÀÝ¤ì¤ºÃ¦¿å¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¿ñËì±ê¤Ê¤É¹çÊ»¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ±¡ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Î¿ÇÃÇÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¼ª²¼Á£¤Î¼ð¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ÎÎ®¹Ô¡¦Øí´¬´µ·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤ò¤ß¤Æ¿ÇÃÇ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù°Ê³°¤Ç¤â¼ª²¼Á£¤¬¼ð¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¹³ÂÎ²Á¤ÎÂ¬Äê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹âÇ®¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¿ñËì±ê¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ñ±Õ¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤â´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Øí¤ëÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î´¶À÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Í¤¬Øí¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»Ò¤É¤â¤è¤ê¤â½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢40ÅÙ°Ê¾å¤Î¹âÇ®¤ä¶¯¤¤ÄË¤ß¤Ç¿©»ö¤â¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»×½Õ´ü°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ËØí¤ë¤È¡¢ÆñÄ°¤ä¿ñËì±ê¡¢ÃËÀ¤Ê¤éÀºÁã±ê¡¦½÷À¤Ê¤éÍñÁã±ê¤Ê¤ÉÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¹çÊ»¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ï´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Øí´µ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¾É¾õ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ï¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ë¤ÏÆÃ¸úÌô¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ð¤ì¤äÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë´Ö¤Ï¡¢ÄÃÄËºÞ¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ°ÂÀÅ¤Ë²á¤´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÀÎ¤Ï¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ï¼«Á³¤ËØí¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤ÌÈ±Ö¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Á³¤ËØí¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ê¤É¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë´¶À÷¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ë¼«Á³¤ËØí¤ë¤³¤È¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÇÍ½ËÉ¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤ËËü¤¬°ì¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ËØí´µ¤ò¤·¤Æ¤â½Å¾É²½¤ä¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢ÉûÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÀÜ¼ï¤òÈò¤±¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬Í½ËÉ¤ËºÇ¤âÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤ËØí´µ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÀÜ¼ï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Î®¹ÔÀ¼ª²¼Á£±ê¡Ê¥à¥ó¥×¥¹¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯¤«¤¼¡Ë|NIID¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê
¤ª¤¿¤Õ¤¯¤«¤¼¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ã¥ï¥¯¥Á¥ó.net
¤ª¤¿¤Õ¤¯¤«¤¼¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ã¤³¤É¤â¤È¤ª¤È¤Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¥µ¥¤¥È