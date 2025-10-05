Snow Man¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò²Î¤¦¿·¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡£ÉñÂæ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊMV¤â¸ø³«
Snow Man¤Î¿·¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×¤¬¡¢10·î5Æü21»þ¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2025Ç¯11·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëSnow Man 5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤È¤Ï¡¢»Í»ú½Ï¸ì¤Î¡È²¹¸ÎÃÎ¿·¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÁÏ¤ê¡¢»þÂå»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿²»³Ú¤òSnow Man¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ÈÉ½¸½¤Ç¼¡¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à1¶ÊÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²¦Æ»JŽ°POP¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯ËèÆü¤¬´ñÀ×¤Ç¤¢¤ê¡¢°î¤ì½Ð¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö°¦¤·¤µ¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤È¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆMV¤â¸ø³«¡£MV¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡£Snow Man¤¬9¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¡ÈÉñÂæ¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¡¢ËÁÆ¬¤Î¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤·Ò¤°Å¸³«¤Ï¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä°¦¤Ë°î¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¼êºî¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤ä¾®Æ»¶ñ¤«¤é¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ì¾ºî±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£5th Album¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù
2025.11.05 Release
https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021192
¡ã½é²óÈ×A¡ä
·ÁÂÖ¡§
CD+Blu-ray¡ÊJWCD-25134/B¡Ë
CD+DVD¡ÊJWCD-25135/B¡Ë
²Á³Ê¡§
\4,180(ÀÇ¹þ) \3,800(ÀÇÈ´)
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX+¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
Æ°²èA»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¢¨DVD, Blu-ray¤Î²Á³Ê¡¦»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¶¦ÄÌ
¡ÚCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)¡Û
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!¡Êm-flo ¡ùTaku Takahashi ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
04: ¤¯¤Á¤Ó¤ë
05: °µº¤ÊÅ·»È
06: ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹
07: ¼»ÅÊ¥¬¡¼¥ë¡ÊDECO*27 ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
08: SERIOUS
09: Miss Brand-New Friday Night
10: ÌóÂ«¤Ï·¯¤È¡Ê¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º ËÌ»³ÍÛ°ì¡¦¼ò°æÍºÆó¡¦Â¼¾å¤Æ¤Ä¤ä ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
11: Days¡Ê¥±¥Ä¥á¥¤¥· RYOJI ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
12: °¦¤Î¤»¤¤¤Ç
¡ÚBlu-ray/DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)¡Û
01: ¡ÖTRUE LOVE¡× Music Video
02: ¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡× Music Video
03: ¡ÖTRUE LOVE¡×¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü
04: ¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü
05: Behind The Scenes
¡ã½é²óÈ×B¡ä
·ÁÂÖ¡§
CD+Blu-ray¡ÊJWCD-25136/B¡Ë
CD+DVD¡ÊJWCD-25137/B¡Ë
²Á³Ê¡§
\4,180(ÀÇ¹þ) \3,800(ÀÇÈ´)
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX+¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
Æ°²èB»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¢¨DVD, Blu-ray¤Î²Á³Ê¡¦»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¶¦ÄÌ
¡ÚCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)¡Û
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!¡Êm-flo ¡ùTaku Takahashi ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
04: ¤¯¤Á¤Ó¤ë
05: °µº¤ÊÅ·»È
06: ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹
07: ¼»ÅÊ¥¬¡¼¥ë¡ÊDECO*27 ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
08: SERIOUS
09: Miss Brand New Friday Night
10: ÌóÂ«¤Ï·¯¤È¡Ê¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º ËÌ»³ÍÛ°ì¡¦¼ò°æÍºÆó¡¦Â¼¾å¤Æ¤Ä¤ä ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
11: Days¡Ê¥±¥Ä¥á¥¤¥· RYOJI ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
12: °¦¤Î¤»¤¤¤Ç
¡ÚBlu-ray/DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)¡Û
01: ¡ÖBOOST¡×Music Video
02: ¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊA¡×Music Video
03: ¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊB¡×Music Video
04: ¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊC¡×Music Video
05: ¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊD¡×Music Video
06: 2024.12.31¡ÖSnow Man Special Live ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2024 - 2025¡Á¡×Behind The Scenes
07: ¥«¥á¥é¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ì¡ªRun Away Snow Man
¢¨¡ÖBOOST¡×Music Video¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ»þ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êËÜMusic Video¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½¤á¤´Î»¾µ¡¦¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
·ÁÂÖ¡§
CD Only¡ÊJWCD-25138¡Ë
²Á³Ê¡§
\3,300(ÀÇ¹þ) \3,000(ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¡¢Æ°²èC»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Éõ⼊
¡ÚCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Í½Äê)¡Û
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!¡Êm-flo ¡ùTaku Takahashi ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
04: ¤¯¤Á¤Ó¤ë
05: °µº¤ÊÅ·»È
06: ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹
07: ¼»ÅÊ¥¬¡¼¥ë¡ÊDECO*27 ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
08: SERIOUS
09: Miss Brand New Friday Night
10: ÌóÂ«¤Ï·¯¤È¡Ê¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º ËÌ»³ÍÛ°ì¡¦¼ò°æÍºÆó¡¦Â¼¾å¤Æ¤Ä¤ä ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
11: Days¡Ê¥±¥Ä¥á¥¤¥· RYOJI ³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë
12: °¦¤Î¤»¤¤¤Ç
13: ¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊA
14: ¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊB
15: ¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊC
16: ¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊD
17: Nine Snow Charge!! (Bonus Track)
¡þCD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
½é²óÈ×A (JWCD-25134/B¡¢JWCD-25135/B)¡§ÆÃÅµA
½é²óÈ×B (JWCD-25136/B¡¢JWCD-25137/B)¡§ÆÃÅµB
ÄÌ¾ïÈ× (JWCD-25138)¡§ ÆÃÅµC
¢£¡ãSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡ä
2025Ç¯
11·î15Æü(ÅÚ)¡¦11·î16Æü(Æü)¡¡[ËÌ³¤Æ»] ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à(»¥ËÚ¥É¡¼¥à)
12·î5Æü(¶â)¡¦12·î6Æü(ÅÚ)¡¦12·î7Æü(Æü)¡¡[Ê¡²¬] ¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
12·î23Æü(²Ð)¡¦12·î24Æü(¿å)¡¦12·î25Æü(ÌÚ)¡¦12·î26Æü(¶â)¡¡[Åìµþ] Åìµþ¥É¡¼¥à
2025Ç¯
1·î4Æü(Æü)¡¦1·î5Æü(·î)¡¦1·î6Æü(²Ð)¡¦1·î7Æü(¿å)[°¦ÃÎ] ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
1·î15Æü(ÌÚ)¡¦1·î16Æü(¶â)¡¦1·î17Æü(ÅÚ)¡¦1·î18Æü(Æü)[Âçºå] µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå