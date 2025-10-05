Àä¹¥Ä´¡¦¾åÅÄåºÀ¤¤¬¶Ã°Û¤Î³«Ëë8Àï8È¯¡¡°µ´¬2¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡ÄÁá¤¯¤â¼«¸ÊºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ò¹¹¿·
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢3-2¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢³«Ëë8Àï¤Ç8¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï3¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾20Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´·²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿GK¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¡¢±¦Â¤ÇÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Î¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎÌ¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2-2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾43Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Ê¤«¤ÇMF¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ËÉâ¤¶Ì¥¯¥í¥¹¡£FW¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¾åÅÄ¤¬°ú¤¼è¤ê¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£°µ´¬¤Î2¥´¡¼¥ë¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç³«Ëë8»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î8¥´¡¼¥ë¡£1»î¹ç2ÆÀÅÀ¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î7ÆÀÅÀ¤òÄ¶¤¨¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¸å¡¢6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë