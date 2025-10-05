ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念した2025年、約1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催中です。

2025年10月5日（日）、TVアニメ「SPY×FAMILY」の声優でアーニャ役の種粼敦美さんと、ヨル役の早見沙織さんが、『SPY×FAMILY XRライド〜オペレーション・ハイパードライブ〜』をはじめとする“超リアル”なスパイワールドを大満喫！

1日限りの「スペシャルトークイベント」の様子とあわせて紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン2025』TVアニメ「SPY×FAMILY」コラボレーション

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

初めに種粼さん、早見さんはフォージャー家とともに挑む新たなミッション『SPY×FAMILY XRライド〜オペレーション・ハイパードライブ〜』を体験。

WISEの新人エージェントになった二人は、イーデン校に侵入し、保管されている極秘資料を“ちち”とともに捜索。

フランキーが作った「USJ号」に、専用のVRゴーグルを装着して乗り込み、フォージャー家と一緒にスパイワールドへ出発。

フォージャー家と力を合わせて、見事極秘資料を守り抜きました。

目の前で敵スパイを華麗に蹴散らす「ロイド」、「ヨル」のド迫力のアクションや、アクシデントを事前に察知する「アーニャ」、「ボンド」の能力を全身で体感された種粼さんは「100てんまんてんです！目の前にアーニャ、ちち、ははと、もうとにかく忙しかったです！これは…ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか体験できないことだなと思いましたね。温かくて最高でした！」と、早見さんは「臨場感がすごかった！途中、ヨルさんが（目の前に）ジャンプしてくるシーンでは、触れちゃうくらい近かった！最後には、ミッションだけじゃなくて、フォージャー家としての温かい部分があって、こんなに近くで見させてもらっていいんですか？と思うくらいのシーンもありました。素敵でした！」と興奮気味に語りました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

次に、種粼さん、早見さんは『SPY×FAMILYストーリー・ライド〜わくわく！課外授業でトロッコ体験〜』でアーニャの通うイーデン校のなかまたちと大はしゃぎ！

アーニャ、ベッキー、ダミアンたちと一緒に、課外授業の一環としてトロッコに乗り、アップダウンの激しい道を駆け抜け、真っ暗な洞窟に突入するなど、最高のトロッコ体験を味わいました。

種粼さん、早見さんは「こちらのアトラクションも最高でした！（種粼さん）」

「すごかった！ちょっと待ってくださいね…いや、すご過ぎました！（早見さん）」

「こんな早見沙織は見たことない！が見られました！最高です！（笑）（種粼さん）」

「色んなすごいが一斉に現れていて、まずイーデン校の生徒たちの声を聴いていたんですが、はじめてダミアン様に共感してる！と思いました。私みたいにダミアン様に共感しながら叫ぶ人が絶対にいると思います！（早見さん）」

「確かに、次男ずっとビビッてましたね！（笑）（種粼さん）」

「もう1回乗りたいくらい最高でした！またみんなと一緒に叫びたい！（早見さん）」と感想を述べられました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

その後お二人は、パークを巡り『＼みんなもちち・ははと挑戦だ！／SPY×FAMILYわくわく！USJパークラリー』を体験！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

とある遊園地で休日を過ごすフォージャー家とともにクイズに挑戦し、見事「星（ステラ）」をデザインしたオリジナル限定ステッカーをゲットした種粼さん、早見さんは「クリアできてうれしい！やっぱり、ステラは何個もらっても嬉しいですね！（種粼さん）」

「パーク内をクイズ解きながら回れて、フォージャー家の声も聴けるのがいいですね！（早見さん）」

「見ている景色と会話内容がマッチしているのが楽しかった！（種粼さん）」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「本当にその場に遊びに来ているフォージャー家の声を聴かせてもらっているような感じが良かったです！（早見さん）」

「ほっこりしました！（種粼さん）」と話されました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

最後は、『パークサイド・グリル』にて、アーニャが大好物のピーナッツ（パイ）が添えられた、“ちち”のハンバーグを味わえる『SPY×FAMILYパークサイド・グリル・スペシャルセット〜ロイドのハンバーグ〜』を堪能！

薔薇の花が散る美しい前菜とともに、フォージャー家自慢の絶品を“おでけけ”気分でお食事タイム。

種粼さんはアーニャの“わくわくっ！”の瞬間を、フルーツとゼリーのきらめきで表現した『アーニャのわくわくピーチソーダ』を、早見さんはアーニャの相棒ボンドをイメージした『ボンドのもふもふティーラテ』を楽しまれました。

種粼さんは「すごく美味しかったです。ハンバーグの肉をしっかり感じました！これは、アーニャも“ハンバーグ！”って、なるなと思いました。アニメとかマンガで見ていたものが、（現実に味わえて）夢叶ってる！という感じでした。」、

早見さんは「冷菜を食べているときに妄想をしていたんですけど、もしも、ヨルさんがこれを手掛けていたのであれば、どれだけの苦労があったのだろうか…、と考えていました（笑）。料理の味も美味しいし、ドリンクもすごく美味しかったです！食べ物からもSPY×FAMILYを感じられました。」と感想を話されました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

1日を通して、“超リアル”なスパイワールドのド真ん中で大はしゃぎされた早見さんと種粼さんは、「めちゃくちゃ楽しかったし、アニメとは違う形で、今までで一番（SPY×FAMILYを）身近に感じました！（早見さん）」、「わかる！一緒にいる感じがしました。フォージャー家も、イーデン校のみんなも、すごく近いなと思いました！（種粼さん）」「一緒にご飯食べて、一緒にパーク内を回っている感じでした。（早見さん）」「SPY×FAMILYの世界がユニバーサル・スタジオ・ジャパンにありました！（お二人）」と語られました。

種粼さん＆早見さんが「スペシャルトークイベント」に登壇！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2025年18時30分ごろ、パーク内『ピーコック・シアター』にて、「SPY×FAMILY」ファンのゲストを招待して、1日限りの「スペシャルトークイベント」を開催、その様子をユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式Instagramでライブ配信しました。

ステージに登場した種粼さん、早見さんは、この日体験した『SPY×FAMILY XRライド〜オペレーション・ハイパードライブ〜』に、「疾走感がすごい！フォージャー家がすごく近かった！（種粼さん）」、「ヨルさんが車から飛び乗ってくるのが、思わず身をのけぞるくらい臨場感がありました！（早見さん）」と大興奮の様子でお話されました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

イベント中盤には、『SPY×FAMILY XRライド』のVR映像に合わせ、アーニャ、ヨルのセリフを生アフレコしました。

お二人の熱がこもったボイスメッセージにゲストからは大きな拍手が巻き起こり、ライブ配信視聴者から、驚きと興奮の反応がよせられました。

また、コラボメニューやオリジナルグッズについて「これまで、全部ステラだったので、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにトニトなんてないんだと思っていたら、チュリトスにありました！（笑）（早見さん）」、「（ボンドのグッズを手にして）このボンドがすごく可愛いんです！動くんです！（笑）ボンドのボフッ！って声が聞こえてきそうなくらい。カチューシャも、アーニャが手をちょこんと手をのっけていて可愛い！（種粼さん）」と語りました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

最後に、ゲストに向けたメッセージとして、種粼さんは「念願叶って、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来られて、そこにSPY×FAMILYの世界があって、本当に幸せでした。SPY×FAMILYのみんなに何度でも会いに行ってくれたら嬉しい。」、早見さんは「初めてのユニバーサル・スタジオ・ジャパン体験で、今までの人生、ここまで体験することが無かったのも、今日この日のために素晴らしいものをとってあったんだというようなワクワクと大興奮、迫力とドキドキが詰まった1日になりました。是非遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。」と述べられました。

『ユニバーサル・クールジャパン2025』TVアニメ「SPY×FAMILY」コラボレーションは、は期間限定で開催中です。

