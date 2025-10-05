°æ¾å±ñ»Ò¡¡³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ½ª¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ª¡ÖµÙ¤ó¤ÇÀ¨¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤ï¡ª¡×¥Ó¡¼¥Ð¡¼ÌøÂô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¿·¶Ê¤â
¡¡º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²Î¾§¤òÈ¼¤¦³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë°æ¾å±ñ»Ò¡Ê27¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿1000¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ê¥Ä¥³¥¤¡×¤ä¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡×¤Ê¤É24¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖHeartBeat¡×¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤ÇµÒÀÊ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¼ä¤·¤¤»×¤¤¤è¤ê¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤äÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Î²Î¾§¤òÈ¼¤¦³èÆ°¤òµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£12·î¤Ë¥Ô¥¢¥Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢»þÀÞÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤é¤º¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¤ÏSUPER¡¡BEAVER¤ÎÌøÂôÎ¼ÂÀ¡Ê36¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿10¼þÇ¯µÇ°ºî¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌøÂô¤¬À©ºî¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤ÈÆ±¤¸º¢¤ËµÙ»ß¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ìø¤µ¤ó¤Ï¡ÈÁ´Á³¥ª¥Ã¥±¡¼¡ª¤¤¤Þ¤Î±ñ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤¨¤ë¶Ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¶Ê¤ò½ñ¤¯¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡£14Ç¯¤«¤é³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌøÂô¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¢öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¡¡º£¤À¤«¤é»×¤¦¤³¤È¡Ä¡£°æ¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢ÌøÂô¤¬¡Öº£¤Î°æ¾å±ñ»Ò¤¬¡¢º£¤Î°æ¾å±ñ»Ò¤ò²Î¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¶Ê¤Ë¤·¤¿¡£²Î¾§Ãæ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢´¶¾ð¤ò±£¤µ¤º¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁ´¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤³¤Î²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Èè¤ì¤ëÁ°¤ËµÙ¤á¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËµÙ¤á¤Ã¤ÆËÜ¤Ç¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÍèÇ¯µÙ¤ó¤ÇÀ¨¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤ï¡ª¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¡¼¤ä¡ª¡×¡£²Î¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Æ»¤òÊâ¤à¤¿¤á¤Î·èÃÇ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸÷·Ê¤Ï°æ¾å±ñ»Ò¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
