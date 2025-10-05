Snow Man¡¢¿·¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×MV¸ø³«¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¡×
Snow Man¡Ö²»¸ÎÃÎ¿·¡×¥¸¥ã¥±¼Ì
Snow Man¤Î¿·¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×¤¬¡¢10·î5Æü¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿Snow Man ¡ÆTRUE LOVE¡Ç Music Video
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï11·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëSnow Man 5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²»¸ÎÃÎ¿·¡Ê¥ª¥ó¥³¥Á¥·¥ó¡Ë¡×¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö²»¸ÎÃÎ¿·¡×¤È¤Ï¡¢»Í»ú½Ï¸ì¤Î¡È²¹¸ÎÃÎ¿·¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÁÏ¤ê¡¢»þÂå»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿²»³Ú¤òSnow Man¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ÈÉ½¸½¤Ç¼¡¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à1¶ÊÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²¦Æ»J-POP¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯ËèÆü¤¬´ñÀ×¤Ç¤¢¤ê¡¢°î¤ì½Ð¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö°¦¤·¤µ¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤È¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËSnow Man¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Music Video¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡£Snow Man¤¬9¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¡ÈÉñÂæ¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Music Video¡£ËÁÆ¬¤Î¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤·Ò¤°Å¸³«¤Ï¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä°¦¤Ë°î¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¼êºî¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤ä¾®Æ»¶ñ¤«¤é¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿Ì¾ºî±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°õ¾ÝÅª¡£