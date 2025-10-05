ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£µÆü¸á¸å£²»þÈ¾º¢¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¶ê¿ÜÈþ¸µÏÂÅÄ¤Î¹ñÆ»£±£³£µ¹æ¤Ç¡¢¼Ö£²Âæ¤¬Íí¤àÄÉÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¡Ê£¸¡Ë¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡ÃË»Ò»ùÆ¸¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡°ËÅì½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¡Ê£µ£¸¡Ë¤Î·Ú²ßÊª¼Ö¤¬¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤ÇÄä¼ÖÃæ¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¡Ê£·£·¡Ë¤Î·Ú²ßÊª¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡£Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú²ßÊª¼Ö¤¬ÃË»Ò»ùÆ¸¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¿®¹æµ¡¤¬¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¡¢ÊÒÂ¦£±¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¡£