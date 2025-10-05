³®ÀûÌç¾Þ¤Ï¥À¥ê¥º¤¬Í¥¾¡ ¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤ÎÆüËÜÇÏ3Æ¬¤ÏÇÔ¤ì¤ë 56Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤â½éV¤Ï¤ªÍÂ¤±
¡Ú¶¥ÇÏ¡ÛÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡¦GI¡Ê10·î5Æü¡¿¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û³®ÀûÌç¾Þ¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥À¥ê¥º¡Ê²´3¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¡ÊÌÆ3¡¢¡¥¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¤Ç3ºÐÇÏ¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Ï3Æ¬¤¬Ä©Àï¡£¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡¢ºä¸ý¡Ë¤Î5Ãå¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡¢ÀÆÆ£¡Ë¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´3¡¢ÅÄÃæ¡Ë¤ÏÇÏ·²¤ËÄÀ¤à¤³¤È¤Ë¡£1969Ç¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤¬½éÄ©Àï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢56Ç¯¤Ç±ä¤Ù38Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤¿¤¬¡¢Èá´ê¤Î½éV¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
