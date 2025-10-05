¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¡ÈºîÉÊ¡É¤¬±Ê±ó¤ÎÌ¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¹¤®¤ë¤¤è¤Î»à
¡¡¤ä¤Ï¤êÇßÆÇ¤À¤Ã¤¿¡£²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÎºÊ¡¦¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ÎÂÎ¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹¤¬¤Ã¤¿È¯¿¾¤Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤â·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù°ì¶¶¼£ºÑ¤ÏËÜÅö¤Ë¡È¹õËë¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡°Ìò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò»Ë¼Â¤«¤é¸¡¾Ú
¡¡¤¤è¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢²ÎËû¤ò³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿²ÎËû¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÌ¿¤òÁ´¤¦¤¹¤ëÀ¸Êª¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê±Ä¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ÖÁ¡ºÙ¤Ê´Ñ»¡´ã¤Ë¡¢Ì¿¤ò°¦¤·¤à´¶¾ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¤¤è¤ò°¦¤·¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¸¤¤ë±Ù¤Ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·ÇßÆÇ¤Î¿Ê¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤è¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÀµµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÎËû¤¬¤¤è¤Î»Ñ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¸«¤Ä¤á¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬Èà¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²ÎËû¤â¤Þ¤¿¼«¿È¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2¿Í¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ä®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡ÈÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Èá¤·¤ß¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹¬¤»¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°¦¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÑ³¤¯²á¤®µî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤ò²ÎËû¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆùÂÎ¤¬µà¤Á¤Æ¤¤¤¯¤¤è¤Î¤½¤Ð¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£²õ¤ì¤«¤«¤Ã¤¿²ÎËû¤Ë¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡£¡ÖÀ¸¤»Ä¤Ã¤ÆÌ¿¤òÉÁ¤¯¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬²¶Ã£¤ÎÅ·Ì¿¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¡£¤¤¤Ã¤½¤³¤Î¤Þ¤Þ²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤¬²ÎËû¤òÀµµ¤¤ËÌá¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÄË¤ß¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿É¤¯¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²ÎËû¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤òÂÎ¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÄÕ½Å¡£¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ö¤Ä¤±¤ÆË½¤ì¤ë²ÎËû¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÕ½Å¤â¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè38²ó¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤³¤½ÄÕ½Å¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç±ï¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢´²À¯¤Î²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ø¤È¹³¤¦Ç®¤¤Å¸³«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤ËÉº¤¦¶õµ¤¤Ï¤É¤³¤«¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬¡Ö»þÂå¤Î³×Ì¿»ù¡×¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤ò¼º¤¤¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡Ö»þÂå¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯Â¦¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¢¤ì¤À¤±ËÜ²°Ãç´Ö¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¤¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢¿·ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ëÂçÏÂÅÄ°ÂÊ¼±Ò¡ÊÀîÀ¾¸»ÖÏº¡Ë¤ò±ì¤¿¤¬¤ëÉÔ¿è¤µ¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Äê¿®¤ÎÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿Á±¤È°¤Îº²¥¥ã¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¹¤á¤ë¡Ø¿´³ØÁáÀ÷Áð¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷±À»ù¤Î¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÄÕ½Å¤¬Ï·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÈá¤·¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¿Í¤Ï²¿¤«¤òÆÀ¤¿½Ö´Ö¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º¼º¤¦¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦½ÀÆð¤µ¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼ã¤µ¤æ¤¨¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤ò²õ¤¹Â¦¤Î¡Ö¹¶¤á¡×¤è¤ê¡¢ÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¤¤È¡Ö¼é¤ê¡×¤ËÆþ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÄÕ½Å¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÚ·Á²°¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤â¡¢À¾Â¼²°¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤â¡¢Äá²°¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤â¡¢¤¤Ã¤È¤½¤Î¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»þÂå¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½çÈÖ¤¬ÄÕ½Å¤Ë¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡±É¸ÏÀ¹¿ê¡£Ã¯¤â¤¬ÉÔÏ·Ä¹¼÷¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤â¤Þ¤¿¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î½Ö´ÖÅª¤Ê±É²Ú¤Ë±Ê±ó¤ò´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤½¤ì¤¬À¤¤Î½¬¤¤¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤Î¼ê¤«¤é¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯ÉÝ¤µ¡£»þÂå¤Î¤¦¤Í¤ê¡¢¡Ö±¿Ì¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ºÒ¤¤¤¬¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯À¸¤¤ë¹¬¤»¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍýÉÔ¿Ô¤µ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢´î¤Ó¤¬Ë¬¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬¤è¤êÂº¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿¿¿Íý¡£
¡¡ÃÏËÜÌä²°¤äµººî¼Ô¤ä³¨»Õ¤¿¤Á¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ½ÐÈÇÅýÀ©¤Ë¹³¤ª¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÕ½Å¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬Êó¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤¿Æü¡¹¤¬¡¢·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤µ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤â¤ß¤ó¤ÊÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤ò¡Ä¡Ä¤È¡¢ÂçÏÂÅÄ¤ò³ôÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦²«É½»æ¤ò½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤Á¤ç¤¤¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Á¤å¤¦¤À¤±¤Ç¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸ª¤¹¤«¤·¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¡Ø¿´³ØÁáÀ÷Áð¡Ù¤ÎÈÇ¤ò¾ù¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¾åÊý¤Ç¤Ï¹¾¸Í¤Î²«É½»æ¤¬Î®¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¶ÈÇ¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë°Â²Á¤ÇËÜÊª¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢µ¶ÈÇ¤âÄÃ¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤ÎÅ¾Çä¥äーÂÐºö¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÏÂÅÄ¤ÎÄó°Æ¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¾®¤µ¤¯Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤É¤³¤í¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ê¼«Ê¬¤ò½é¤á¤Æ¸Ü¤ß¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ë·Þ¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿²«É½»æÊ¸²½¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½Âå¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¥Æ¥ì¥Ó°ì¶¯»þÂå¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤ÎÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢ÂÐÎ©¹½Â¤¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÍß¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÇÑ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤òµá¤á¤ë¸Â¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿²«É½»æÊ¸²½¤òÁÄ¤È¤·¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï»Ä¤ê¡¢¹¾¸Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Û¹ñ¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤è¤Î»Ó¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¯²ÎËû¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÕ½Å¤â¾¯¤·Á°¤Î²õ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Î®¤ì¤æ¤¯»þÂå¤Ë¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÎ¹Î©¤¿¤»¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»þÂå¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤â¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï²¿°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤Îµ±¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¿¤Á¤¬¿´¤òÂÇ¤Ä¤Î¤À¡£º£¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿ôÉ´Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¿¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÄÕ½Å¤¬ºî¤Ã¤¿ËÜ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å·ÌÀ¤Î»þÂå¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸½Âå¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¸ä³Ú¤Ë¶½¤¸¤ëÍ¾Çò¤äÉ½¸½¤Î¼«Í³¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£Äê¿®¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤½ÐÈÇÊª¤ÎÅýÀ©¤Ï¡¢Åö»þ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê´íµ¡¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë